В Киеве назвали лауреатов премии памяти Жизневского. "Воинами света" стали Скобла и Хомич

В Киеве определились с лауреатами международной украинско-белорусской литературной премии "Воин света" памяти белорусского активиста Евромайдана и журналиста, члена Самообороны Майдана Михаила Жизневского.

Ими стали белорусский писатель Михаил Скобла (за книгу эссе "Саркофаги страха") и украинский писатель Николай Хомич (за роман "Загадка гробниці"). Церемония награждения состоялась в четверг 26 января около памятника Михаилу Жизневскому в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Лауреатом литературной международной премии "Воин света" стал писатель Михаил Скобла, Республика Беларусь, за книгу эссе "Саркофаги страха". Также лауреатом литературной международной премии "Воин света" стал писатель писатель Николай Хомич, Украина, за роман "Загадки гробниці", - сказал народный депутат Олег Петренко.

Книга белорусского писателя и ведущего белорусской службы радио "Свобода" Михаила Скабла "Саркофаги страха" - это острая полемика с белорусским обществом по поводу недостроенности национального проекта Республика Беларусь, осторожности белорусов в отстаивании своей свободы, абсурда в современной государственной культурной политике, игнорирования властью выдающихся личностей белорусской истории и другие постколониальные явления белорусской действительности.

"Для меня это очень большая честь, что меня наградили премией памяти Михаила Жизневского, которая носит имя молодого белоруса, погибшего во время событий Майдана. Благодарю за то, что получил премию. За то, что украинцы так почтили память о нашем белорусе", - отметил Скобла.

Роман другого лауреата премии "Воин света", украинского писателя Николая Хомича "Загадка гробницы" - это исторический детектив, в котором молодые патриотически настроенные киевляне в поисках останков Ярослава Мудрого вступают в конкурентную борьбу с Московским патриархатом, который ведет подрывную деятельность в Украине для уничтожения украинской государственности и восстановления Российской империи. Во время расследования загадок прошлого Киевской Руси герои романа снимают исторические маски, за которыми веками пряталась ложь и политические технологии, с чьей помощью Россия держала украинский народ в повиновении, сдерживая пробуждение национального самосознания и духовного сопротивления колониализма.

"Я хотел бы, чтобы эта премия, которая так красиво называется, имела дополнение - премия "Воин света" имени Жизневского. Она должна носить определенно конкретное имя", - отметил известный украинский поэт Дмитрий Павлычко в заключительном слове.

Премия "Воин света" основанная в 2016 году Киевской организацией Национального союза писателей Украины и оппозиционным Союзом белорусских писателей и вручается ежегодно на день рождения героя Небесной Сотни Михаила Жизневского. Автор идеи - Владимир Даниленко.

Премией награждаются лучшие прозаические книги года, изданные на белорусском и украинском языках, в которых изображен благородный, активный, сильный герой, отстаивающий идеалы свободы и справедливости.

Напомним, Жизневский участвовал в акциях протеста в Украине в декабре 2013 - феврале 2014 года. Был убит 22 января 2014 года во время столкновений на ул. Грушевского в Киеве, став одной из первых жертв во время событий Евромайдана. Он получил сквозное ранение в сердце пулей.

26 ноября 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве открыли памятный знак погибшему активисту из Беларуси.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко наградил орденами Героев Небесной Сотни трех иностранцев, в том числе Михаила Жизневского.

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