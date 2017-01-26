Госкино даст 22 миллиона на мистический триллер "Egregor"

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт с компанией "Солар Медиа Интертейнмент" о предоставлении кинопроекта "Egregor" режиссера Любомира Левицкого государственной финансовой поддержки в размере 22 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино в четверг 26 января.

Полнометражный художественный фильм "Egregor" стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора Госкино, получив один из самых высоких баллов. Режиссер фильма - Любомир Левицкий, он же вместе с Сергеем Касторных написал сценарий. Продюсер фильма - Сергей Лавренюк.

Приключенческий триллер с элементами мистики будет сниматься в Украине (Киеве, Львове), Франции и Германии. Производство фильма, общая стоимость которого составляет 66 млн 268,7 тыс. грн, завершится зимой 2018 года.

В основе сценария фильма лежит история о том, как на протяжении сотни лет два ордена борются за возможность управлять сознанием человечества. Виктор Грабовски - отец ребенка, которого ордена избрали для материализации самого мощного в мире эгрегора. Чтобы найти своего похищенного сына, мужчине придется преодолеть множество препятствий.

По словам Левицкого, идея фильма "Egregor" появилась у него после ознакомления с исследованием "эффекта сотой обезьяны". Эксперимент, проведенный Лоуренсом Блэром и Лаелом Вотсоном в середине 1970-ых годов, доказывал паранормальное быстрое распространение информации обществу от группы, которая набрала критическую массу – сто человек.

Напомним, Любомир Левицкий известен по картинам "Штольня", "Ломбард", "Тени незабытых предков" и молодежной комедии #Selfiepart, права на которую недавно купил Amazon.

Cсылки по теме: