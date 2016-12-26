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NEWSru.ua // Культура // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Скончался знаменитый британский певец Джордж Майкл
время публикации: 07:45
последнее обновление: 10:19
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Знаменитый британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни
Джордж Майкл, чье настоящее имя - Георгис Кириякос Панайотоу - родился в Лондоне. Мировую популярность он обрел в начале 80-х годов прошлого века, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham вместе с Эндрю Риджли
После распада коллектива в 1986 году Майкл подался в сольную карьеру, а его песни много раз возглавляли музыкальные хит-парады
Скончался британский певец Джордж Майкл

Знаменитый британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни, сообщает BBC News со ссылкой на агента музыканта. По словам собеседника телеканала, Джордж Майкл "мирно умер у себя дома", пишет NEWSru.com.

"С невообразимой печалью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж скончался мирно у себя дома в рождественский период. Его семья надеется на то, что их покой не будут тревожить в это сложное и эмоциональное время", - заявил агент.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту никаких дополнительных комментариев о смерти певца не будет. При этом BBC передает, что полиция, прибывшая на место гибели Джорджа Майкла, не усмотрела в произошедшем никаких подозрительных обстоятельств.

Причиной смерти Джорджа Майкла стал сердечный приступ. Об этом заявил его менеджер, сообщает Русская служба ВВС.

Джордж Майкл, чье настоящее имя - Георгис Кириякос Панайотоу - родился в Лондоне. Мировую популярность он обрел в начале 80-х годов прошлого века, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham вместе с Эндрю Риджли.

После распада коллектива в 1986 году Майкл подался в сольную карьеру, а его песни много раз возглавляли музыкальные хит-парады. В начале декабря этого года продюсер и автор песен Ноти Бой заявил, что вместе с Джорджем Майклом работает над новым альбомом.

В 2013 году Джордж Майкл попал в больницу после аварии на автомагистрали к северу от Лондона. А в 2011 году несколько концертов Майкла были отложены из-за того, что он оказался на больничной койке с пневмонией. После лечения в Вене он со слезами на глазах заявил, что избежал смерти по невероятной воле случая.

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