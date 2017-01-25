Epolets выпустили взрывной клип

Одесская рок-группа Epolets выпустила клип на песню "Я хочу быть с тобой". Это шестое видео на счету музыкантов, пишет Gazeta.ua.
В видеоработе слова из песни иллюстрируются нарезками кадров документальной съемки и различных предметов. Слово "энергия" - взрывом лампочки, "поверь" - вспышкой спички, "разрушение" - разбиванием песочных часов. Быстрая смена видеоряда отвечает ритмичности композиции.
"Наш клип - это квинтэссенция страсти. Все, что показывает чувства визуально - мы соединили в динамичный видеоряд, используя взрывы, мероприятия, женскую красоту", - говорит вокалист группы Паша Вареница.
Песня "Я хочу быть с тобой" стала первой из будущего альбома. Его выход планируется на осень 2017. К записи нового материала привлекался Милош Елич из группы "Океан Ельзи", как продюсер. Официально сингл был представлен на прямой трансляции и собрал более 62 000 просмотров.
Ранее "Гайдамаки" и Тоня Матвиенко выпустили совместный клип.
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