Огласили номинантов на президентскую премию "Украинская книга года"

Претенденты на ежегодную премию президента Украины "Украинская книга года" за 2016 год объявлены в Киеве.

Об этом в среду 25 января сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"В Госкомтелерадио 25 января состоялось заседание Комитета по присуждению ежегодной премии президента Украины "Украинская книга года". Путем тайного голосования были определены издания, представленные для участия в конкурсе, которым комитет предлагает присудить премию за 2016 год", - говорится в сообщении.

В номинации "За выдающиеся достижения в области художественной литературы" премию предлагается присудить изданиям "Синяя тетрадь. Листы дней светящих" и "Лад" (автор Мирослав Дочинец, издательство "Карпатская башня"). Всего в этой номинации было рассмотрено 19 художественных произведений.

В номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения" среди 28 претендентов победителем определено издание "Мария Заньковецкая" (автор Владимир Корнийчук, издательство "Криниця").

В номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" среди 20 допущенных к конкурсу изданий премию предлагается присудить книжке "Еж Вильгельм" (автор Татьяна Стус, ООО "Издательство "Виват").

С перечнем изданий, допущенных к участию в конкурсе на соискание премии "Украинская книга года", можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Премия присуждается в соответствии с указом президента Украины от 16 декабря 2009 года с целью отметить авторов, издательства и издательские организации, внесшие значительный вклад в популяризацию украинской книги и развитие отечественного издательского дела. Организационное обеспечение работы Комитета по ежегодной премии президента Украины "Украинская книга года" возложено на Госкомтелерадио Украины.

Премия присуждается в трех номинациях. На соискание премии выдвигаются книжные издания на украинском языке, изданные в Украине в течение последних трех лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения.

Диплом лауреата премии выдается каждому из соавторов произведения. Лауреатам премии выплачивается денежная часть премии, размер которой составляет 100 тысяч гривен. При этом 50% денежной части премии выплачивается автору произведения (соавторам в равных долях, если иное не предусмотрено в соглашении между ними), 50% - издательству или издательской организации.

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