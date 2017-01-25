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NEWSru.ua // Культура // Среда, 25 января 2017 г.
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Техасская радиостанция отказалась транслировать песни Мадонны после её призыва "взорвать Белый дом"
время публикации: 12:20
последнее обновление: 12:22
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Техасская радиостанция отказалась транслировать песни Мадонны после её призыва "взорвать Белый дом"

В США руководство техасской радиостанции HITS 105 запретило транслировать в ее эфире песни легенды поп-музыки Мадонны. Об этом говорится в сообщении на странице радио в Facebook.

В нем отмечается, что приостановить ротацию композиций певицы было решено после ее заявлений, прозвучавших во время Марша женщин против Дональда Трампа, который прошел в Вашингтоне.

Там Мадонна, выражая свою неприязнь к главе государства, заявила, что думала над тем, чтобы "взорвать Белый дом".

"Да, я злюсь. Да, я возмущена. Да, я думала над тем, чтобы взорвать Белый дом, но я знаю, что это ничего не изменит. Мы не можем впадать в отчаяние", - сказала она.

В тоже время топ-менеджер радиостанции Терри Томас отметил, что "решение запретить все песни Мадонны на HITS 105 не касается политики, это вопрос патриотизма".

При этом он призвал другие радиостанции последовать его примеру, послав таким образом Мадонне "мощное экономическое сообщение".

Отметим, ряд звезд американского шоу-бизнеса резко критикуют Трампа и даже снимают клипы против нового президента США.

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Среда, 25 января 2017 г.  

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