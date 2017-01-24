Состоялась презентация "Общественного телевидения"

Презентация ПАО "Национальное общественное телевидение Украины" (юридическое лицо которого было зарегистрировано 19 января) состоялась в Укринформе.

Об этом сообщает корреспондент агентства.

"Отныне в Украине больше нет государственного внутреннего вещателя. Государственным у нас остается только иновещание, которым занимается Министерство информационной политики... Но с государственным вещанием внутри страны отныне (покончено. - Ред.). Оно будет обустроено по европейскому образцу", - сказала на презентации председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар.

По ее словам, это демонстрация того, что государство изменяется и стремится не "все контролировать", а работать в интересах каждого гражданина.

Сюмар также подчеркнула, что процесс создания Общественного телевидения имеет полную поддержку со стороны международных организаций.

Председатель Гостелерадио Олег Наливайко, в свою очередь, сообщил, что 25 января правительство должно утвердить порядок использования средств на поддержку общественного телерадиовещания.

Он также сообщил, что 23 января подписан приказ о выпуске акций. "Уставной капитал составляет 2 млрд 544 млн 273 тыс грн... Номинальная стоимость акции - тысяча грн", - сказал Наливайко.

Член наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа заявила, что первые программы Общественного телевидения выйдут в эфир в новом телевизионном сезоне, то есть не раньше сентября.

"Если в апреле состоится конкурс и никто не будет обжаловать, избран будет председатель и правление, они должны сделать структурные изменения. А если это сокращение, то это минимум три месяца. Потом уже с новой командой, с новыми концепциями это будет воплощаться. То есть, с нового телевизионного сезона, где-то с сентября, не раньше", - сказала она.

По словам Остапы, на данный момент реорганизацию ожидает вся структура государственного телевидения, а это несколько десятков компаний, свыше семи тысяч работников.

ПАО "НОТУ" зарегистрировано 19 января, его устав был утвержден на заседании правительства 28 декабря 2016 года.

100 процентов компании принадлежит государству.