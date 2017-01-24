Оскар-2017: на самую главную статуэтку претендуют девять картин

Американская киноакадемия во вторник 24 января назвала номинантов на 89 премию "Оскар" за заслуги в области кинематографа.
В главной категории "Лучший фильм" выдвинуты 9 картин: "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Лунный свет", "Любой ценой", "Манчестер у моря", "Ограды", "По соображениям совести", "Прибытие" и "Скрытые фигуры", передает "Укринформ".
В пятерке номинантов на лучшего режиссера Дени Вильнев ("Прибытие"), Мел Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет").
На звание лучшего актера претендуют Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"). Райан Гослинг - ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Дензел Вашингтон - "Ограды".
Лучшей актрисой имеют шанс стать Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").
В номинации "Лучший актер второго плана" киноакадемики будут выбирать между Махершалой Али ("Лунный свет"), Джеффом Бриджесом ("Любой ценой"), Девом Пателем ("Лев"), Майклом Шенноном ("Под покровом ночи") и Лукасом Хеджесом ("Манчестер у моря").
В категории "Лучшая актриса второго плана" заветную статуэтку могут получить Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").
На лучший фильм на иностранном языке номинированы "Коммивояжер" ("Иран"), "Тони Эрдманн" (Германия), "Моя земля" (Дания), "Вторая жизнь Уве" (Швеция) и "Танна" (Австралия).
В категории "Лучший анимационный фильм" выдвинуты "Зверополис", "Красная черепаха", "Жизнь кабачка", "Моана" и "Кубо. Легенда о самурае".
Полный список номинантов на "Оскар", который приводит КиноПоиск, выглядит так:
Лучший фильм
"Ла-Ла Ленд"
"Лев"
"Лунный свет"
"Любой ценой"
"Манчестер у моря"
"Ограды"
"По соображениям совести"
"Прибытие"
"Скрытые фигуры"
Лучший актер
Кейси Аффлек - "Манчестер у моря"
Эндрю Гарфилд - "По соображениям совести"
Райан Гослинг - "Ла-Ла Ленд"
Вигго Мортенсен - "Капитан Фантастик"
Дензел Вашингтон - "Ограды"
Лучший актер второго плана
Махершала Али - "Лунный свет"
Джефф Бриджес - "Любой ценой"
Дев Патель "Лев"
Майкл Шеннон - "Под покровом ночи"
Лукас Хеджес - "Манчестер у моря"
Лучшая актриса
Изабель Юппер - "Она"
Рут Негга - "Лавинг"
Натали Портман - "Джеки"
Эмма Стоун - "Ла-Ла Ленд"
Мэрил Стрип - "Флоренс Фостер Дженкинс"
Лучшая актриса второго плана
Виола Дэвис - "Ограды"
Наоми Харрис - "Лунный свет"
Николь Кидман - "Лев"
Октавия Спенсер - "Скрытые фигуры"
Мишель Уильямс - "Манчестер у моря"
Лучший режиссер
Дени Вильнев - "Прибытие"
Мэл Гибсон - "По соображениям совести"
Дэмьен Шазелл - "Ла-Ла Ленд"
Кеннет Лонерган - "Манчестер у моря"
Барри Дженкинс - "Лунный свет"
Лучший фильм на иностранном языке
"Коммивояжер"
"Тони Эрдманн"
"Моя земля"
"Вторая жизнь Уве"
"Танна"
Лучший композитор
"Джеки"
"Пассажиры"
"Ла-Ла Ленд"
"Лев"
"Лунный свет"
Лучший оригинальный сценарий
"Ла-Ла Ленд"
"Лобстер"
"Любой ценой"
"Манчестер у моря"
"Женщины XX века"
Лучший адаптированный сценарий
"Прибытие"
"Ограды"
"Скрытые фигуры"
"Лев"
"Лунный свет"
Лучший оператор
"Ла-Ла Ленд"
"Лев"
"Лунный свет"
"Молчание"
"Прибытие"
Лучшие визуальные эффекты
"Глубоководный горизонт"
"Доктор Стрэндж"
"Кубо. Легенда о самурае"
"Изгой-один: Звёздные войны. Истории"
"Книга джунглей"
Лучший дизайн костюмов
"Союзники"
"Фантастические твари и где они обитают"
"Флоренс Фостер Дженкинс"
"Джеки"
"Ла-Ла Ленд"
Лучший грим и прически
"Вторая жизнь Уве"
"Отряд самоубийц"
"Стартрек: Бесконечность"
Лучший художник-постановщик
"Прибытие"
"Фантастические твари и где они обитают"
"Да здравствует Цезарь!"
"Ла-Ла Ленд"
"Пассажиры"
Лучший анимационный фильм
"Зверополис"
"Красная черепаха"
"Жизнь кабачка"
"Моана"
"Кубо. Легенда о самурае"
Лучший документальный фильм
"Море в огне"
"Я вам не негр"
"Анимированная жизнь"
"О.Джей: Сделано в Америке"
"Тринадцатая"
Лучший короткометражный фильм
"Внутренние враги"
"Женщина и TGV"
"Тихие ночи"
"Пой"
"Таймкод"
Лучший короткометражный документальный фильм
"Белые шлемы"
"Ватани: Моя родина"
"Скрипка Джо"
"4,1 мили"
"Крайности"
Лучший короткометражный анимационный фильм
"Слепая Вайша"
"Время взаймы"
"Грушевый сидр и сигареты"
"Жемчужина"
"Песочник"
Лучший монтаж
"Прибытие"
"По соображениям совести"
"Любой ценой"
"Ла-Ла Ленд"
"Лунный свет"
Лучший монтаж звука (sound editing)
"Прибытие"
"Глубоководный горизонт"
"По соображениям совести"
"Ла-Ла Ленд"
"Чудо на Гудзоне"
Лучшее сведение звука (sound mixing)
"Прибытие"
"Ла-Ла Ленд"
"Изгой-один: Звёздные войны. Истории"
"13 часов: Тайные солдаты Бенгази"
"По соображениям совести"
Лучшая песня
"Моана" - How far will I go
"Ла-Ла Ленд" - Audition
"Ла-Ла Ленд" - City of Stars
"Тролли" - Can't stop the feeling
"Джим: История Джеймса Фоули" - Empty Chair
89 церемония вручения наград кинопремии "Оскар" состоится 26 февраля в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес). Ведущий – американский телеведущий, актер и комик Джимми Киммел.
Напомним, что украинский номинант – документальный фильм "Украинские шерифы" Романа Бондарчука – в шорт-лист "Оскара" не попала.
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