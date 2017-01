Оскар-2017: на самую главную статуэтку претендуют девять картин

Американская киноакадемия во вторник 24 января назвала номинантов на 89 премию "Оскар" за заслуги в области кинематографа.

В главной категории "Лучший фильм" выдвинуты 9 картин: "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Лунный свет", "Любой ценой", "Манчестер у моря", "Ограды", "По соображениям совести", "Прибытие" и "Скрытые фигуры", передает "Укринформ".

В пятерке номинантов на лучшего режиссера Дени Вильнев ("Прибытие"), Мел Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет").

На звание лучшего актера претендуют Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"). Райан Гослинг - ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Дензел Вашингтон - "Ограды".

Лучшей актрисой имеют шанс стать Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

В номинации "Лучший актер второго плана" киноакадемики будут выбирать между Махершалой Али ("Лунный свет"), Джеффом Бриджесом ("Любой ценой"), Девом Пателем ("Лев"), Майклом Шенноном ("Под покровом ночи") и Лукасом Хеджесом ("Манчестер у моря").

В категории "Лучшая актриса второго плана" заветную статуэтку могут получить Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").

На лучший фильм на иностранном языке номинированы "Коммивояжер" ("Иран"), "Тони Эрдманн" (Германия), "Моя земля" (Дания), "Вторая жизнь Уве" (Швеция) и "Танна" (Австралия).

В категории "Лучший анимационный фильм" выдвинуты "Зверополис", "Красная черепаха", "Жизнь кабачка", "Моана" и "Кубо. Легенда о самурае".

Полный список номинантов на "Оскар", который приводит КиноПоиск, выглядит так:

Лучший фильм

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Лунный свет"

"Любой ценой"

"Манчестер у моря"

"Ограды"

"По соображениям совести"

"Прибытие"

"Скрытые фигуры"

Лучший актер

Кейси Аффлек - "Манчестер у моря"

Эндрю Гарфилд - "По соображениям совести"

Райан Гослинг - "Ла-Ла Ленд"

Вигго Мортенсен - "Капитан Фантастик"

Дензел Вашингтон - "Ограды"

Лучший актер второго плана

Махершала Али - "Лунный свет"

Джефф Бриджес - "Любой ценой"

Дев Патель "Лев"

Майкл Шеннон - "Под покровом ночи"

Лукас Хеджес - "Манчестер у моря"

Лучшая актриса

Изабель Юппер - "Она"

Рут Негга - "Лавинг"

Натали Портман - "Джеки"

Эмма Стоун - "Ла-Ла Ленд"

Мэрил Стрип - "Флоренс Фостер Дженкинс"

Лучшая актриса второго плана

Виола Дэвис - "Ограды"

Наоми Харрис - "Лунный свет"

Николь Кидман - "Лев"

Октавия Спенсер - "Скрытые фигуры"

Мишель Уильямс - "Манчестер у моря"

Лучший режиссер

Дени Вильнев - "Прибытие"

Мэл Гибсон - "По соображениям совести"

Дэмьен Шазелл - "Ла-Ла Ленд"

Кеннет Лонерган - "Манчестер у моря"

Барри Дженкинс - "Лунный свет"

Лучший фильм на иностранном языке

"Коммивояжер"

"Тони Эрдманн"

"Моя земля"

"Вторая жизнь Уве"

"Танна"

Лучший композитор

"Джеки"

"Пассажиры"

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Лунный свет"

Лучший оригинальный сценарий

"Ла-Ла Ленд"

"Лобстер"

"Любой ценой"

"Манчестер у моря"

"Женщины XX века"

Лучший адаптированный сценарий

"Прибытие"

"Ограды"

"Скрытые фигуры"

"Лев"

"Лунный свет"

Лучший оператор

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Лунный свет"

"Молчание"

"Прибытие"

Лучшие визуальные эффекты

"Глубоководный горизонт"

"Доктор Стрэндж"

"Кубо. Легенда о самурае"

"Изгой-один: Звёздные войны. Истории"

"Книга джунглей"

Лучший дизайн костюмов

"Союзники"

"Фантастические твари и где они обитают"

"Флоренс Фостер Дженкинс"

"Джеки"

"Ла-Ла Ленд"

Лучший грим и прически

"Вторая жизнь Уве"

"Отряд самоубийц"

"Стартрек: Бесконечность"

Лучший художник-постановщик

"Прибытие"

"Фантастические твари и где они обитают"

"Да здравствует Цезарь!"

"Ла-Ла Ленд"

"Пассажиры"

Лучший анимационный фильм

"Зверополис"

"Красная черепаха"

"Жизнь кабачка"

"Моана"

"Кубо. Легенда о самурае"

Лучший документальный фильм

"Море в огне"

"Я вам не негр"

"Анимированная жизнь"

"О.Джей: Сделано в Америке"

"Тринадцатая"

Лучший короткометражный фильм

"Внутренние враги"

"Женщина и TGV"

"Тихие ночи"

"Пой"

"Таймкод"

Лучший короткометражный документальный фильм

"Белые шлемы"

"Ватани: Моя родина"

"Скрипка Джо"

"4,1 мили"

"Крайности"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Слепая Вайша"

"Время взаймы"

"Грушевый сидр и сигареты"

"Жемчужина"

"Песочник"

Лучший монтаж

"Прибытие"

"По соображениям совести"

"Любой ценой"

"Ла-Ла Ленд"

"Лунный свет"

Лучший монтаж звука (sound editing)

"Прибытие"

"Глубоководный горизонт"

"По соображениям совести"

"Ла-Ла Ленд"

"Чудо на Гудзоне"

Лучшее сведение звука (sound mixing)

"Прибытие"

"Ла-Ла Ленд"

"Изгой-один: Звёздные войны. Истории"

"13 часов: Тайные солдаты Бенгази"

"По соображениям совести"

Лучшая песня

"Моана" - How far will I go

"Ла-Ла Ленд" - Audition

"Ла-Ла Ленд" - City of Stars

"Тролли" - Can't stop the feeling

"Джим: История Джеймса Фоули" - Empty Chair

89 церемония вручения наград кинопремии "Оскар" состоится 26 февраля в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес). Ведущий – американский телеведущий, актер и комик Джимми Киммел.

Напомним, что украинский номинант – документальный фильм "Украинские шерифы" Романа Бондарчука – в шорт-лист "Оскара" не попала.

