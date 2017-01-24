Мемориал Героев Небесной сотни откроют до 2024 года, надеется директор

Директор государственного учреждения "Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" Игорь Пошивайло прогнозирует его открытия через 5-7 лет (до конца 2023). Об этом он сообщил Украинским Новостям.

"Невозможно объявить конкурс на один из проектов, пока у нас нет участка. Архитектурный конкурс продолжается как минимум год, получение земельного участка, даже если у нас есть юридические основания, поиск средств и другие процедуры... Я думаю, наша перспектива открытия комплекса оценивается в 5-7 лет - это оптимистичный вариант", - сказал он.

Пошивайло считает важным свободу и поддержку Президента Петра Порошенко в создании комплекса.

При этом он отметил, что благотворительный фонд для сбора средств на строительство музея-мемориала, создание которого инициировал Порошенко в ноябре 2016 года, еще не создано.

Директор мемориала также заявил о завершении бюрократических процедур в структуре комплекса, позволяющего переходить к следующим этапам его создания.

В частности, создана организационная структура, собранная команда сотрудников комплекса из 25 человек, утвержден стратегический план на следующие 5 лет.

"Мы создали инфраструктуру для функционирования музея, однако вопрос земельного участка, постоянного или временного помещения не решены. Они зависят не от нас", - сказал Пошивайло.

По его словам, будущий комплекс будет состоять из трех элементов: Мемориала Героев - мемориальной территории для почитания и сохранения памяти о событиях Революции Достоинства, музея Майдана - классического музейного учреждения с различными экспозициями, а также так называемого "Дома свободы" - общественного пространства , площадки для дискуссий.

Напомним, в апреле 2016 года Порошенко предоставил государственному учреждению "Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" статус национального.

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