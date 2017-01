Страны начали назвать имена участников Евровидения-2017

Уже несколько стран определились, какие артисты будут представлять их на конкурсе Евровидение-2017 в Киеве. В частности, со своим представителем на нынешнем Евровидении определилась Беларусь, пишет Укринформ.

В Украину от этой страны поедет группа Naviband с песней "Historyja majho zyccia".

Со своим исполнителем на Евровидение-2017 определилась и Грузия. Ее будет представлять певица Тако Гачечиладзе. Гачечиладзе была выбрана в результате национального отбора. На конкурсе артистка исполнит песню "Keep the Faith" ("Сохрани веру") собственного сочинения.

В 2009 году певица в составе группы "Стефане и 3G" уже должна была представлять Грузию на Евровидении. Но тогда в песне группы "We Don’t Wanna Put In" организаторы из-за двусмысленного названия, которое на слух воспринималось как "We don't wanna Putin" (Мы не хотим Путина) сняли коллектив с конкурса.

Имя артиста, который в мае представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2017, станет известно 25 февраля. Об этом говорится на официальной странице украинского отбора в Facebook.

Как сообщают организаторы национального отбора, за право представлять Украину на конкурсе будут бороться 21 исполнителей.

"Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой национального отбора Евровидение-2017 провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе - состоится три полуфинала, в каждом из которых выступят по восемь исполнителей", - говорится в официальном сообщении.

4 февраля своим композиции представят С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

11 февраля выступят LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.

18 февраля выступят группа Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.

"Имя артиста, который в мае представит Украину на Евровидение-2017 определится в финале национального отбора 25 февраля", - отмечают организаторы украинского отбора.

Они также отмечают, что система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Судить участников отбора будут Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко, а ведущим национального отбора будет Сергей Притула.

Напомним, Евровидение-2017 пройдет в Украине благодаря украинской певице Джамале, которая в мае 2016 г. победила с песней "1944". Конкурс примет Киев. Евровидение пройдет в Международном выставочном центре (МВЦ) на левом берегу Днепра. Уже определены даты: полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.

Участие в международном песенном конкурсе подтвердили 43 страны. По предварительным прогнозам, во время проведения конкурса украинскую столицу посетит около 20 тыс. человек.

