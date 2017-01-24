Премию Рыльского получил автор перевода греческой поэмы

Премию Кабинета министров Украины имени Максима Рыльского за 2016 год одержал Василий Степаненко за перевод с греческого поэмы Вицендзоса Корнароса "Эротокрит", вышедший в прошлом году в издательстве "Радуга".

Об этом сообщил по результатам тайного голосования на заседании Комитета по присуждению премии член комитета, первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак, голос которого был решающим, передали в пресс-службе Госкомтелерадио.

Об этом сообщил по результатам тайного голосования на заседании Комитета по присуждению премии член комитета, первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак, голос которого был решающим.

"Голосование показало, что победителем стал Василий Степаненко за перевод с греческого языка поэмы "Эротокрит", издательство "Веселка", - сказал Червак.

При этом отмечалось, что три голоса были письменные – председателя комитета по присуждению премии, председателя Госкомтелерадио Олега Наливайко и членов комитета Николая Жулинского и Бориса Олийныка, которые вместе с председателем Национального союза писателей Михаилом Сидоржевским и директором Фонда Максима Рыльского "Троянди й виноград" Максимом Рыльским поддержали кандидатуру Степаненко.

Претендентом на премию был также Лео Бутнару - за перевод с украинского на румынский антологии "Украинский авангард" (поэзия, манифесты, эссе, живопись), которая вышла в издательстве "Tipo Moldova" в 2015 году и представила произведения 40 украинских поэтов.

Как отметил по завершении голосования член комитета, известный переводчик, заместитель министра образования и науки Максим Стриха, он отдавал предпочтение Лео Бутнару, потому что перевод Василия Степаненко - это "не очень хорошие с точки зрения Рыльского стихи".

"Но это требование очень уж нетипичного читателя. На самом деле я думаю, что для юного читателя, может, это и не имеет такого большого значения. Но то, что впервые на украинский переведен текст, который является основополагающим для греческой литературы - это очень важно, это знаковое событие. Хотя, выступая (на обсуждении), я мотивировал свою позицию тем, что очень важно поддерживать и переводы с украинского на другие языки, прежде всего на языки Европейского союза. И в этом смысле Лео Бутнару сделал очень большую работу, которая была бы достойна награды. Но премия - это всегда голосование и понятно, что есть сторонники той и той позиции. Сторонников той было много, и я тоже их понимаю, ибо для меня узкий список состоял именно из этих двух книг. Хотя и остальные три, которые не попали в этот узкий список, тоже были вполне достойные претенденты с хорошим заделом", - отметил Стриха.

Как сообщалось, всего на соискание премии подано 8 художественных произведений от 5 авторов. Премия имени Максима Рыльского присуждается в размере 10 тыс. гривень ко дню рождения Максима Рыльского - 19 марта - за счет средств государственного бюджета, предусмотренных Госкомтелерадио.

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