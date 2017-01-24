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Роман "Феликс Австрия" Софии Андрухович экранизируют

время публикации: 15:06
последнее обновление: 15:06
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Роман "Феликс Австрия" Софии Андрухович экранизируют

Роман Софии Андрухович "Феликс Австрия", ставший книгой года BBC в 2014 году, будет экранизирован. Об этом сообщает компания FILM.UA Group, купившая права на адаптацию книги.

Пока что проект фильма находится на стадии переговоров с потенциальными зарубежными партнерами. Продюсером картины выступит Надежда Зайончковская.

Роман "Феликс Австрия" вышел в 2014 году и тогда же получил награду "Книга года BBC" и премию "Литакцент года".

В 2016 году в австрийском издательстве Residenz Verlag вышел перевод книги на немецкий - в Австрии роман Андрухович вышел под названием "Бумажный мальчик". Летом того же года "Феликс Австрия" вышел в Польше.

Продюсер фильма Надежда Зайончковская заявила, что уже в феврале проект экранизации будет представлен на кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля. "В первую очередь, мы ведем поиск партнеров на тех территорий, где книга уже была издана – в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии, - добавляет продюсер. - Читая книгу, я в какой-то момент осознала, что читаю не только для удовольствия, а подсознательно создаю список причин, по которым книгу стоит экранизировать".

По словам Софии Андрухович, она не задумывалась о возможной экранизации, когда писала роман, но после его публикации получила много отзывов относительно его кинематографичности. "Было очень приятно, что моя книга вдохновляет, что людям с ней хочется работать, превращать ее в нечто новое, придавать истории другую форму, - комментирует писательница. - Я уверена, что сценарий и фильм будут очень отличаться от оригинального произведения. Думаю, это будут совсем другие произведения - и это нормально. Я написала роман "Феликс Австрия", за который ответственна. За всем остальным буду с интересом и удовольствием наблюдать и болеть".

Действие романа "Феликс Австрия" разворачивается в Станиславове (Ивано-Франковске) конца XIX - начала ХХ века.

Кто выступит режиссером и автором сценария фильма, а также когда планируется его выход на экраны, пока не сообщается.

Напомним, продолжается работа над экранизацией романа Сергея Жадана "Ворошиловград", режиссером которой выступает Ярослав Лодыгин.

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