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NEWSru.ua // Культура // Суббота, 24 декабря 2016 г.
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Порошенко утвердил состав комитета по Шевченковской премии
время публикации: 12:49
последнее обновление: 13:11
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Об этом говорится в указе главы государства №575 от 23 декабря "О составе комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко".

Согласно документу, председателем комитета назначено писателя Юрия Щербака.

В состав комитета по согласию вошли 24 деятеля культуры и искусства. В частности, писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.

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Суббота, 24 декабря 2016 г.  

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