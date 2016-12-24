Порошенко утвердил состав комитета по Шевченковской премии

Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Об этом говорится в указе главы государства №575 от 23 декабря "О составе комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко".
Согласно документу, председателем комитета назначено писателя Юрия Щербака.
В состав комитета по согласию вошли 24 деятеля культуры и искусства. В частности, писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.
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