Порошенко утвердил состав комитета по Шевченковской премии

Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Об этом говорится в указе главы государства №575 от 23 декабря "О составе комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко".

Согласно документу, председателем комитета назначено писателя Юрия Щербака.

В состав комитета по согласию вошли 24 деятеля культуры и искусства. В частности, писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.

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