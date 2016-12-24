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NEWSru.ua // Культура // Суббота, 24 декабря 2016 г.
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Российские писатели призвали Путина освободить Сенцова
время публикации: 20:37
последнее обновление: 20:37
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Российские писатели и интеллектуалы призвали президента РФ Владимира Путина освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Соответствующую петицию подписал 251 человек, среди которых Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич, Виктор Шендерович, Лия Ахеджакова, Лев Пономарев, Людмила Алексеева.

"Мы, российские писатели и участники Конгресса интеллигенции, не раз выражавшие свое несогласие с политикой нынешней российской власти, приняв к сведению заявленное Вами на пресс-конференции (23.12.2016) стремление к общественному миру и взаимной толерантности, призываем Вас проявить милосердие и помиловать кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего в крайне тяжелых условиях северного лагеря 20-летний срок по сомнительному, неправосудному обвинению в терроризме", - сказано в документе.

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Суббота, 24 декабря 2016 г.  
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