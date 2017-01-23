В Австралии на съемках клипа хип-хоп группы застрелили актёра

Полиция австралийского штата Квинсленд расследует случай гибели человека во время съемок музыкального видеоклипа, сообщает сайт ведомства. Инцидент произошел в понедельник в городе Брисбен.

Погибший был актером, принимавшим участие в съемках клипа для местной хип-хоп группы Bliss n Eso, передает Reuters. "Во время съемок одной из сцен было задействовано несколько единиц огнестрельного оружия. В результате использования этого оружия один из актеров получил ранение в грудь", - рассказал журналистам полицейский детектив Том Армитт.

По его словам, члены съемочной группы вызвали скорую, а до ее приезда пытались оказать помощь пострадавшему самостоятельно, но безуспешно. Полученная рана оказалась смертельной. Мужчина скончался на месте.

Имя погибшего не называется. По данным Reuters, музыканты Bliss n Eso не присутствовали на месте съемок, когда произошел инцидент. В настоящее время начато расследование.

Группа Bliss n Eso была основана в 2000 году в Сиднее. Коллектив состоит из трех участников - MC Bliss, MC Eso и DJ Izm. В Австралии группа получила мультиплатиновый статус и премию Ассоциации звукозаписывающей индустрии Австралии. Музыканты выпустили пять студийных альбомов, два из которых достигли вершины музыкального чарта страны. Выход очередного альбома намечен на 10 марта этого года, сообщается на официальном сайте.

Ранее бразильского музыканта и исполнителя Даниэля Пеллегрини, известного как MC Daleste, убили прямо во время выступления в одном из залов города Кампинас в штате Сан-Паулу.

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