Moby представил антитрамповский клип с кадрами с Майдана

Известный американський певец, музикант и диджей Moby накануне инаугурации президента США Дональда Трампа выпустил клип на песню "Erupt & Matter" из альбома "These Systems Are Failing", релиз которого состоялся в 2016 году.

Видео опубликовано на YouTube-канале певца.

В протестном клипе, где чередуются кадры митингов и стычек с полицией, Moby призывает людей встать на защиту демократии. В частности, в ролике использованы кадры с акций протеста на Майдане зимой 2013-2014 годов.

Ранее Moby посмеялся над предложения выступить на инаугурации новоизбранного американского президента, которая состоялась 20 января.

"Думаю, я бы согласился сыграть на инаугурации, если бы как гонорар Трамп опубликовал свою налоговую отчетность", – написал музыкант в Instagram.

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