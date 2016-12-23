Радио "Шансон" заплатит 300 тысяч штрафа за песню, которая прославляет русский флот

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил оштрафовать радио "Шансон" за трансляцию песни о российском военно-морском флоте. Такое решение приняли 22 декабря по результатам внеплановой проверки компании.

Размер штрафа составляет 294 360 гривен.

В Нацсовете напомнили, что во время мониторинга 2 ноября в эфире прозвучала песня Дениса Майданова "Тихий океан".

"В тексте которого есть элементы пропаганды агрессивных действий, а именно популяризация и пропаганда военно-морского флота государства-агрессора, в частности такие строки: "Недели похода – такая работа есть Родине верно служить. Наш пеленг не пуст – боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин – российский военный Морфлот!" – говорится в сообщении.

Напомним также, что 8 ноября вступил в силу закон о квотах на песни на украинском языке в радиоэфире. Согласно закону, минимальная доля песен на украинском языке должна составлять 35% общего объема в течение суток, в частности в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00. Определен также трехлетний переходный период, в течение которого эта квота вводится постепенно - 25%, 30% и 35%.

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