Гройсман: подготовка к Евровидению идет в плановом режиме. Семь стран уже выбрали своих представителей

Подготовка к Евровидению, которое будет проходить в 2017 году в Киеве, идет в плановом режиме. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к конкурсу в четверг, сообщает правительственный портал.

Евровидение-2017: семь стран уже выбрали своих представителей



"Владимир Гройсман отметил, что подготовка к песенному конкурсу проходит в плановом режиме и призвал всех ответственных лиц к эффективному сотрудничеству ради успешного проведения конкурса", - говорится в сообщении.

Участники совещания также обсудили вопрос разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения "Евровидения", меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса.

В совещании приняли участие вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Евгений Нищук, киевский мэр Виталий Кличко, председатель госкомитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

Евровидение-2017: семь стран уже выбрали своих представителей



Уже семь стран определили своих представителей для участия в Евровидении, которое состоится в следующем году в Киеве. Об этом сообщила исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова, которую цитирует пресс-служба UA: Первый.

"Все активно готовятся к участию в Евровидении в следующем году. Об этом свидетельствует то, что вещатели семи стран - Австрии, Азербайджана, Бельгии, Ирландии, Кипра, Македонии и Нидерландов - уже избрали своих представителей. А еще в 16 странах запущен процесс отбора исполнителей", - отметила Романова.

Во многих странах, подтвердивших свое участие в международном песенном конкурсе, который состоится в Украине, стартовали и активно проводятся национальные отборы. Объявлены даты финалов нацотборов в Грузии, Армении, Беларуси, Эстонии, Финляндии, Германии, Испании, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Португалии, Словении, Латвии, Литве и Венгрии.

В Украине в настоящее время проходит первый этап национального отбора - сбор заявок на участие от исполнителей, после которого по результатам прослушивания будут избраны полуфиналисты.

В полуфиналах армянского нацотбора, финал которого состоится 24 декабря, конкурсанты исполняли песни, которые уже когда-то звучали на Евровидении. Одна из участниц - Syuzanna - выступила с композицией "Sweet people", с которой в 2010 году на международном песенном конкурсе представляла Украину певица Alyosha.

Среди участников Евровидения-2017 есть и те, кто уже пел на сцене конкурса.

Наблюдать за ходом подготовки к Евровидению-2017 сорока трех стран-участниц, а также страны-хозяйки, можно на сайте телеканала UA: Первый.

Отметим, свое участие в 62-м международном песенном конкурсе "Евровидение", который будет принимать Киев, подтвердили 43 страны. Такое рекордное количество участников за всю историю конкурса повторялось только два раза - в 2008 и 2011 году. Исполнительные продюсеры "Евровидения-2017" - Виктория Романова и Александр Харебин.

Главная арена - Международный выставочный центр. Полуфиналы "Евровидения-2017" в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

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