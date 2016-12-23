Исторический боевик "Червоный" по роману Кокотюхи выйдет на экраны весной 2017-го

Весной 2017 года на экраны выйдет украинский боевик "Червоный" Зазы Буадзе. Бюджет фильма составляет 20 млн грн.

Половину средств ему обеспечивает Госкино, передает Gazeta.ua.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи.

Это история украинских политзаключенных в советском концлагере. Сюжет ленты рассказывает о двух украинцах, которые одновременно воевали за разные идеалы. Теперь они на каторге: бывший командир УПА Данило Червоный и советский летчик Виктор Гуров. Червоный – с запада Украины. Гуров – с Востока. Мужчины договорились между собой, чтобы противостоять репрессиям начальника лагеря майора Абрамова. Предприняли отчаянную попытку вырваться на волю, подняв восстание в лагере.

"Слоган фильма - выжить, победить, жить. А сам он о победе. Одна из главных тем - это непростые отношения двух украинцев. Они стоят на радикально разных позициях. Но находят в себе силы объединиться. В финале побеждают и получают свободу", - говорит режиссер Заза Буадзе.

Над сценарием к фильму работал Андрей Кокотюха. Съемки проходили в Кривом Роге, Одессе и на Волыни. Главную роль в картине исполняет львовский актер Николай Береза, известный по фильму "Братья. Последняя исповедь". Всего в работе над лентой задействованы около 40 актеров.

Фильм представили на Зимнем кинорынке Одесского международного кинофестиваля 2016.

Напомним, Кокотюха ожидает, что лента будет на уровне таких известных драм, как "Полуночный экспресс" и "Побег из Шоушенка".

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