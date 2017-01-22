Тина Кароль стала Народной артисткой Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Народный артист Украины" певице Тине Кароль.

Об этом говорится в указе главы государства "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины", размещенном на его сайте.

В документе отмечается, что Тина Кароль - артистка из Киева.

Среди награжденных Порошенко - также председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок.

"Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Элмара Брока - председателя Комитета Европарламента по иностранным делам, гражданина Федеративной Республики Германия, г. Брюссель", - отмечается в документе.

Также, согласно указу, орденом княгини Ольги ІІІ степени награждена первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Орденом Свободы президент наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Рефата Чубарова.

Как сообщалось, ранее президент подписал указ о присвоении звания Герой Украины Владимиру Жемчугову, который был тяжело ранен в зоне АТО и попал в плен террористов, которые удерживали его около года. Президент вручил Жемчугову орден "Золотая Звезда" во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.

Cсылки по теме: