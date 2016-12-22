"Это то, что снимали бойцы, и то, что мы видели": с 19 января выходит фильм о последних днях обороны ДАП

С 19 января в кинотеатрах Украины стартует показ документального фильма "Воины духа" о последних пяти днях героической обороны Донецкого аэропорта.

"Это - уникальный фильм и очень хорошо, что он выходит в широкий прокат по всей Украине. Этот фильм - это рассказ бойцов, очевидцев, защитников, которые это прошли, ощутили на себе все эти эмоции, и радость, и беду. Они рассказывают все из первых уст", - отметил один из героев фильма, "киборг" Руслан Боровик (позывной "Багдад") в четверг 22 декабря на пресс-конференции, посвященной национальной премьере фильма, передает "Укринформ".

Еще один герой фильма, "киборг" Анатолий Свирид ("Спартанец"), отметил, что на таких фильмах как "Воины духа", которых, к сожалению, очень мало, будут воспитываться поколения будущих защитников.

"Более правдивого фильма не может быть. Это то, что снимали бойцы, и то, что мы видели. Посмотреть надо. Правда не всегда приятна, к сожалению. Я был уверен, что в плен не попаду никогда. Но в той ситуации, которая сложилась на то время, когда нет эвакуации и есть много тяжелораненых наших бойцов, которые умирают, и умерли до утра 21 января, - я принял такое решение, что я выхожу менять себя на тяжелораненых. Ребят спас. Считаю, что сделал все правильно", - заявил он.

Как отметил "Спартанец", украинцы продемонстрировали как в Донецком аэропорту, так и в других районах зоны АТО, "что являются действительно козацкого рода".

"Есть у нас, в украинских мужчинах, и дух, и достоинство, и честь. И если бы знали наши так называемые "братья", что если они сюда сунутся, то получат по зубам - они бы сюда не пришли. Добро должно быть с кулаками. И защитить себя мы обязаны. Счастлив и горд тем, что такой фильм будет и увидеть его смогут и в маленьких городах", - отметил он.

Авторами "Воинов духа" стали Анна Мартыненко и Татьяна Кулаковская, которые на собственные средства отсняли фильм. По словам Мартыненко, сейчас идут переговоры с кинотеатрами областей и городов. Уже есть договоренность с КП "Киевкинофильм", шесть кинотеатров которого будут показывать фильм. Также изъявили желание кинотеатры Винниччины, Черкащины, Хмельнитчины, Тернопольщины, Ивано-Франковщины.

"Уважаемые, понятно, что праздники, Новый год, Рождество, но есть холодные окопы, наши ребята там и аэропорт был не так давно. И он не закончился, и ситуация продолжается, вот живые свидетели и живые герои", - отметила Мартыненко.

Как сообщалось, недавно, 19 декабря, Госкино заключило с компанией Идасом-филм контракт о предоставлении проекту "Киборги" государственной финансовой поддержки в размере почти 24 миллиона. Режиссером ленты является Ахтем Сеитаблаев, автором сценария – Наталья Ворожбит, продюсер – Иванна Дядюра. Общая стоимость производства фильма – 47 947,2 тыс грн. Фильм расскажет историю одного боевого дежурства в течение нескольких недель в сентябре 2014-го.

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