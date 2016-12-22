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NEWSru.ua // Культура // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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OT VINTA представили магический клип
время публикации: 08:55
последнее обновление: 12:45
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В Сети появилось новое видео ривненской группы "OT VINTA". "Главный таинственный артефакт раскопок в Ривне представлен в новом клипе "Ми коло". Древние жернова древней культуры стали не только украшением клипа, но и позволили "отвинтистам" почувствовать себя настоящими мельниками Суренжа", - говорится на странице группы в Facebook.

Лидер "OT VINTA" Юрко Журавель отметил, что работа над песней и клипом (клип) была "пропитана магией".

"Автомобили, электричество, телефоны, компьютеры и другие орудия современного мира выходили из строя в наиболее ответственные моменты, но мы не останавливались, потому что чувствовали, что должны сделать это. Об истории песни и жернова пока промолчу, потому что там вопросов больше, чем ответов. В самом процессе мы открывали для себя все новые и новые загадки древних цивилизаций нашей земли", - рассказал он.

"Каждое слово наполнялось глубинным содержанием и магией. Родство нашего языка с санскритом - не выдумки, и мы убедились в этом на собственном опыте. Круг - бесконечность, вечность, цикличность, движение, жизнь и смерть, зима и лето. Этот код читается во многих словах нашего языка", - уверен Журавель.

Справка

Суренж, по преданиям и летописям, - это духовно-административная столица первого общеславянского государства Европы, Дулибии Рось 1-9 в.н.э. Суренж - это специфический сакральный город, хорошо скрытый очаг государства (труднодоступный для врагов), место обрядового паломничества староотцов, волхвов-укров, славян из всех славянских земель мира. Вероятно, находился на территории современного города Ривне.

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