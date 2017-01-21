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Дни украинского кино в Брюсселе стартовали показом фильма "Земля"
время публикации: 17:05
последнее обновление: 17:05
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В Брюсселе в культурном центре Bozar проходят Дни украинского кино
Немой восстановленный фильм с украинскими и английскими субтитрами демонстрировался в сопровождении живой музыки от этно-группы "ДахаБраха"
Дни украинского кино в Брюсселе стартовали показом фильма "Земля"
Зал, в котором демонстрировался фильм, был переполнен, а тем, кто опоздал, пришлось сидеть на полу

В Брюсселе в культурном центре Bozar проходят Дни украинского кино. Трехдневный фестиваль начался вечером 20 января показом знаменитого украинского фильма "Земля" Александра Довженко, передает УНИАН.

Немой восстановленный фильм с украинскими и английскими субтитрами демонстрировался в сопровождении живой музыки от этно-группы "ДахаБраха". Зал, в котором демонстрировался фильм, был переполнен, а тем, кто опоздал, пришлось сидеть на полу.

Один из организаторов фестиваля, руководитель компании "Артхаус Трафик" Денис Иванов объяснил, что идея проводить в Брюсселе фестивали украинского кино "лежала на поверхности".

"Брюссель является столицей Европейского Союза и офисом многих международных организаций. С другой стороны, украинское кино сейчас на подъеме, и появляется все больше фильмов, которыми есть желание поделиться. Эти фильмы так или иначе отражают ту реальность, в которой мы живем в Украине. Поэтому и появилась идея основать такой фестиваль, на котором можно было бы демонстрировать новые украинские фильмы, общаться с публикой, показывать музыку, архивные вещи", - отметил Иванов.

По его словам, эта идея была поддержана администрацией культурного центра Bozar. Иванов напомнил, что в прошлом году в центре уже проходили Дни украинского кино, во время которых были представлены несколько фильмов, в том числе режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской тюрьме.

"Нынешний фестиваль называется "Границы". В программе в основном документальные фильмы, в которых изучаются физические и ментальные границы. У нас не было задачи сделать пропагандистский фестиваль - мы не рассматриваем кино как пропаганду, а как средство честного разговора с публикой", - подчеркнул Иванов.

Также на фестивале будут представлены четыре новых фильма из Украины, отмеченных международными наградами: "Українські шерифи" ("Украинские шерифы") Романа Бондарчука, "Маріуполіс" ("Мариуполис") Мантаса Кведаравичюса, "Гніздо горлиці" ("Гнездо горлицы") Тараса Ткаченко и "Рідні" ("Родные") Виталия Манского.

Отметим, в 2017 году в кинопрокат выйдут фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо: документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA об известной певице и "Dzidzio "Контрабас" – новая работа режиссера Любомира Левицкого ("Тени незабытых предков").

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