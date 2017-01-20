 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Культура // Пятница, 20 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Каменскую радиостанцию оштрафовали за песню со словами "русские идут, ховайтесь"
время публикации: 08:57
последнее обновление: 08:57
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Каменскую радиостанцию оштрафовали за песню со словами "русские идут, ховайтесь"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 19 января оштрафовал телерадиокомпанию "МиКомп" из Каменского (бывший Днепродзержинск) на 44 тыс. грн за то, что в ее эфире прозвучала песня российского рэпера Мота "День и ночь", пишет УНИАН.

"По результатам внеплановой проверки ООО "Телерадиокомпания "МиКомп" (г. Каменское Днепропетровской области)... есть предложение признать нарушение. Руководствуясь статьей 72 Закона взыскать штраф 25% [от лицензионного сбора], это 44 тыс. грн", - сказал глава регулятора Юрий Артеменко в ходе заседания.

В тексте песни, в частности, есть такие слова: "Русские идут, так что всё, ховайтесь". Кроме того, рэпер поет о том, как он поднимает "бело-сине-красный флаг".

Настоящее имя Мота - Матвей Мельников.

Напомним, в конце декабря Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ООО "Телерадиокомпания "Шансон" на 294 тыс. грн за песню Дениса Майданова "Тихий океан" о российском флоте.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию получил право штрафовать теле- и радиовещателей в соответствии с законом, принятым 1 ноября 2016 года законом. Раньше регулятор мог только выписывать предупреждения.

facebook

Cсылки по теме:

Нацсовет запретил телеканал "Дождь": изобразили Крым российским
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.

Кириленко заявляет, что все крупнейшие радиостанции соблюдают квоты на украинский контент
// NEWSru.ua // Культура // 7 декабря 2016 г.

Нацсовет предупредил радио "Вести" из-за оскорблений в адрес героев Майдана
// NEWSru.ua // Украина // 25 ноября 2016 г.

В Украине появилось радио с исключительно украинским вещанием
// NEWSru.ua // Культура // 3 ноября 2016 г.

Геращенко обратится в СБУ по поводу запрета на въезд в Украину артистам РФ, выступавшим в оккупированном Крыму
// NEWSru.ua // Культура // 9 октября 2016 г.

Радио Голос: в Украине заработала первая крымскотатарская интернет-радиостанция
// NEWSru.ua // Украина // 19 мая 2016 г.

Годовщина "языкового" закона: продолжение вялой русификации Востока, затишье на Западе Украины
// NEWSru.ua // Украина // 3 июля 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:13
 Британия начнёт программу тренировок для Военно-воздушных сил Украины
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 20 января 2017 г.  

Последняя новость – 12:13

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017