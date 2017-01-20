Каменскую радиостанцию оштрафовали за песню со словами "русские идут, ховайтесь"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 19 января оштрафовал телерадиокомпанию "МиКомп" из Каменского (бывший Днепродзержинск) на 44 тыс. грн за то, что в ее эфире прозвучала песня российского рэпера Мота "День и ночь", пишет УНИАН.

"По результатам внеплановой проверки ООО "Телерадиокомпания "МиКомп" (г. Каменское Днепропетровской области)... есть предложение признать нарушение. Руководствуясь статьей 72 Закона взыскать штраф 25% [от лицензионного сбора], это 44 тыс. грн", - сказал глава регулятора Юрий Артеменко в ходе заседания.

В тексте песни, в частности, есть такие слова: "Русские идут, так что всё, ховайтесь". Кроме того, рэпер поет о том, как он поднимает "бело-сине-красный флаг".

Настоящее имя Мота - Матвей Мельников.

Напомним, в конце декабря Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ООО "Телерадиокомпания "Шансон" на 294 тыс. грн за песню Дениса Майданова "Тихий океан" о российском флоте.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию получил право штрафовать теле- и радиовещателей в соответствии с законом, принятым 1 ноября 2016 года законом. Раньше регулятор мог только выписывать предупреждения.

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