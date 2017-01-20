В Украине создадут межведомственную рабгруппу по возврату культурных ценностей

На базе Министерства культуры будет сформирована межведомственная рабочая группа по вопросам розыска культурных ценностей в Украине и за ее пределами, возвращения культурных ценностей в страну и оперативного обмена информацией о культурных ценностях, объявленных в национальный и международный розыск.
Как сообщается на правительственном портале, такое решение было принято в пятницу 20 января по итогам межведомственного совещания под председательством замминистра культуры Тамары Мазур.
Было решено проводить заседания рабгруппы не реже раза в квартал.
"К Минкультуры неоднократно обращались лица, уполномоченные на выдачу разрешений на вывоз культурных ценностей за пределы Украины, и эксперты, осуществляющие экспертизу культурных ценностей, с вопросом о порядке действий в случае, если на экспертизу или оформление Свидетельства приходит предмет, который, возможно (по определенным признакам) может быть похищенным, объявленным в розыск, или имеющим отметки музеев, библиотек и т.п. Для решения таких ситуаций предлагаю рассмотреть возможные варианты и выработать единый алгоритм действий в отмеченных случаях с привлечением всех заинтересованных сторон", - сказала Мазур.
Во время совещания рассматривались вопросы порядка действий заинтересованных органов в случаях обнаружения за пределами Украины культурных ценностей, в т.ч. объявленных в розыск, ведения Реестров объявленных в национальный и международный розыск культурных ценностей, законодательное урегулирование розыска похищенных ценностей правоохранительными органами.
Отметим, что в декабре 2016 года Печерский районный суд г.Киев наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым – золотой остров в Черном море", которые находятся в музее Алларда Пирсона Амстердамского университета (Нидерланды), в Интерпол были наплавлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.
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