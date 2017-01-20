Gorillaz выпустили первый клип за шесть лет

Группа Gorillaz после шестилетнего молчания 19 января выпустила клип на новую песню "Hallelujah Money". Трек записан совместно с английским музыкантом Бенджамином Клементином, который в 2015 году получил престижную музыкальную премию Mercury Prize, пишет Meduza.

Главная локация клипа - небоскреб "Трамп-тауэр". Песня вышла накануне инаугурации избранного президента США, отмечает Lenta.ru.

В 2017 году выйдет новый альбом Gorillaz. Точная дата выхода пока не называется.

В Facebook группы опубликовано заявление ее басиста и лидера Мердока Никкалса: "В эти темные времена нам всем нужен кто-то, на кого можно равняться. Я. Вот почему я даю вам новую песню Gorillaz - сверкающая молния правды посреди темной ночи. Добро пожаловать".

Gorillaz - британский музыкальный проект, включающий в себя вымышленную вселенную, которая окружает виртуальную группу, состоящую из четырех анимационных участников: 2D, Мердока Никкалса, Нудл и Рассела Хоббса. Проект был создан вокалистом английской рок-группы Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом в 1998-м, а их первый альбом вышел в 2001 году и разошелся в количестве семи миллионов копий.

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