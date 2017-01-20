На международном фестивале Independent Film Awards украинская лента получила "платину"

Украинский фильм Dustards стал одним из платиновых победителей кинопремии International Independent Film Awards в номинации "Документальный фильм".

Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Фильм, снятый студией Red Glass, стал первым украинским документальным фильмом о мотопутешествии по Западной Украине. Режиссером картины выступил Станислав Гуренко, продюсером - Яна Алтухова, сопродюсером - Александр Каменец.

"Мне было интересно работать с творческой командой фильма. Для меня это новый опыт и особенно приятно, что наши усилия оценили критики такой премии как International Independent Film Awards. Мы убеждены, что это первый шаг к новым высотам и к новым масштабным киноработам. И уже задумываемся об участии в других международных кинофестивалях. Столь высокая оценка Dustards за пределами Украины - это наша творческая победа и признание", - отметила креативный продюсер студии Red Glass Алтухова.

Фильм рассказывает историю друзей, которые решили отправиться в путешествие по Западной Украине на своих байках. Кроме них, полноправными "актерами" стали четыре мотоцикла: Honda 1982 года, Yamaha 1978 года, BMW 1986 года и Honda 1985 года выпуска. Саундтреком к фильму стала песня The Road, исполненная Sasha Boole в стиле инди-фольк.

"Пять дней беспрерывных круглосуточных съемок в естественных условиях, без дублей, без репетиций, имея лишь маршрут, - задача не из легких. Мы снимали, сидя на двери багажника машины, едущей на скорости 100 км/час, с квадрокоптера, с парома... Суммарно за поездку (не считая материала, отснятого в Киеве) было снято около 7 тысяч дублей, это приблизительно 5 часов чистого материала. События, показанные в Dustards, - это диалог человека с природой, а также рассуждения о ценности мужской дружбы, о выборе и о том, что путешествие, даже самое короткое, меняет тебя навсегда", - рассказывает режиссер Гуренко.

Помимо студии Red Glass, в качестве сопродюсера выступил Александр Каменец. По его словам, свою награду в Лос-Анжелесе фильм Dustards получил заслуженно.

"Я рад, что могу быть причастным к этому успеху. Тем более, что лента действительно заслуживает внимания публики. Хотя и до признания Dustards International Independent Film Awards у меня не было сомнений, что картина займет достойное место не только в отечественном кинематографе. Уверен, что у команды Dustards большое будущее", - отметил Каменец.

The International Independent Film Awards - Международная независимая кинопремия, существующая с 2014 года. Кинопремия ориентирована на новых амбициозных представителей киноиндустрии со всего мира. Награждение участников премии проходит на 7 уровнях (Best Of Show, Diamond, Platinum, Gold, Silver, Bronze and Honorable Mention) и представляет 41 номинацию для участия. The International Independent Film Awards не оставляет без внимания таланты и каждый год открывает новые имена в кинобизнесе.

Фильм Станислава Гуренко Dustards стал первым фильмом украинского производства, получившим признание The International Independent Film Awards.

Ранее сообщалось, что в рамках секции Generation 14plus 67-го Берлинского международного кинофестиваля состоится премьера фильма режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит "Школа №3".

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