В Раде открылась фотовыставка "киборга"

В Верховной Раде открылась фотовыставка Руслана Боровика, который защищал Донецкий аэропорт в 2014 году.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В экспозиции, разместившейся в кулуарах парламента на третьем этаже, более 100 фотографий о буднях участников АТО, разрушенные здания. На фото - горе матерей, лишившихся своих сыновей, и воины, которые возвращаются к жизни после тяжелых ранений.

Руслан Боровик с позывным "Багдад" - ныне руководитель культурных проектов Ассоциации ветеранов АТО.

Отметим, Боровик является одним из героев документального фильма "Воины духа" о последних пяти днях героической обороны Донецкого аэропорта, который вышел в прокат по Украине 19 января.

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