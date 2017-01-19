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NEWSru.ua // Культура // Четверг, 19 января 2017 г.
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В Раде открылась фотовыставка "киборга"

время публикации: 15:58
последнее обновление: 16:04
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В Верховной Раде открылась фотовыставка Руслана Боровика, который защищал Донецкий аэропорт в 2014 году.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В экспозиции, разместившейся в кулуарах парламента на третьем этаже, более 100 фотографий о буднях участников АТО, разрушенные здания. На фото - горе матерей, лишившихся своих сыновей, и воины, которые возвращаются к жизни после тяжелых ранений.

Руслан Боровик с позывным "Багдад" - ныне руководитель культурных проектов Ассоциации ветеранов АТО.

Отметим, Боровик является одним из героев документального фильма "Воины духа" о последних пяти днях героической обороны Донецкого аэропорта, который вышел в прокат по Украине 19 января.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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