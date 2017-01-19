В сети набирает популярность песня военных РФ против войны с Украиной

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В Интернете распространяют песню российских морских пехотинцев против войны на Донбассе под названием "Пробуждение".
Об этом написала в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Спалились", - написала Гитлянская.
В песне, в частности, выражается неуместность присутствия российских войск в Сирии и непонимание того, зачем Россия послала умирать их на Донбасс.
В то же время, власти РФ пытаются всячески помешать распространению произведения в российском сегменте соцсетей.
Стоит заметить, что в произведении также поднимается проблема письменных обязательств членов семей погибших российских военнослужащих перед ФСБ по неразглашению причин смертей их близких и констатируется тот факт, что российские интервенты получили достойный отпор на украинском Донбассе.
По данным украинского Министерства обороны, российско-оккупационные войска в течение 2016 года свыше 16 тысяч раз нарушили режим тишины, установленный вдоль "линии разграничения".
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