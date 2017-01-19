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NEWSru.ua // Культура // Четверг, 19 января 2017 г.
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Жадан ответил Медведчуку на комментарий по поводу "своего Хемингуэя" в украинской литературе
время публикации: 12:26
последнее обновление: 12:36
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Жадан ответил Медведчуку на комментарий по поводу "своего Хемингуэя" в украинской литературе

Писатель Сергей Жадан ответил на комментарий политика Виктора Медведчука по поводу появления в украинской литературе собственных Хемингуэя и Ремарка.

7 января в эфире одного из украинских телеканалов Жадан рассказал, что завершает работу над новым романом о войне. В ходе разговора он сказал, что в украинской литературе в последнее время появился целый пласт текстов, посвященных Майдану и войне, и по его мнению, "пока не появился у нас украинский Ремарк, Хемингуэй".

Виктор Медведчук решил воспользоваться словами Жадана в собственных политических целях и, спекулируя на теме завершения войны, подал свою интерпретацию сказанного:

"В произведениях Хемингуэя и Ремарка война не святое и правое дело, а бессмысленное убийство людей во имя корыстных интересов правительств, в частности правительств тех стран, гражданами которых были эти писатели. И быстрая прижизненная популярность обоих романистов объясняется еще и тем, что они выразили мысли и чувства миллионов людей, которые испытали на себе все тяготы этой войны. Поэтому появление настоящих украинских Ремарка и Хемингуэя не только свидетельствовало бы о повышении уровня украинской литературы, но и стало бы признаком морального оздоровления общества, его желание поскорее покончить с войной", - написал Медведчук на Facebook.

Сергей Жадан ответил Медведчуку за искажение сказанного им по Хемингуэя:

"Не готов спорить с Виктором Медведчуком на тему природы гуманизма украинского книгоиздательства, но по войне хотел бы сказать следующее: господин Медведчук, вполне возможно, что эта война не дала (пока) Украины своего Хемингуэя, но она наверняка дала России своего Гитлера. Возможно, у него за окном сейчас 1939 и, возможно, 1940, вполне возможно даже, что он готовится к своему 1941-го. Но дело в том, что история каждого Гитлера так или иначе завершается 1945-м. Это вам любой Хемингуэй скажет.

Так и передайте своему куму", - написал Жадан на официальной странице в Facebook.

Напомним, что и сам Жадан, помимо литературы, занимается и музыкой. После начала плодотворного сотрудничества с рок-группой из Харькова "Собаки в космосе" и смены вывески на "Жадан и Собаки" артисты выпустили в 2012 году программу "Оружие пролетариата", а в 2016 году вышел альбом "Псы".

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