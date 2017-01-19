Аmazon купил права на украинскую комедию #Selfieparty

Видеосервис Amazon Prime получил права на показ украинской комедии #Selfieparty.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Сонце", основатель которого Сергей Лавренюк выступил генеральным продюсером фильма.

Как сообщается, на сайте Amazon его можно взять на прокат за 2,99 доллар или купить за 9,99 доллара.

Комедия была представлена в марте 2016 года. Он рассказывает о четырех студентах, которые просыпаются в полицейском участке, не помня произошедшего прошлым вечером.

В украинском прокате #Selfieparty провел семь недель.

По данным ресурса IMDB Box Office Mojo, его сборы составили почти 180 000 долларов или около 5 млн грн. В неделю премьеры картина заняла второе место (и первое среди дебютантов недели). Около 1 млн грн фильму также принес продакт плейсмент.

Общий бюджет картины, по утверждению режиссера Любомира Левицкого, составил 2,15 млн грн.

Режиссером фильма стал Любомир Левицкий, ранее известный по картинам "Штольня", "Ломбард" и "Тени незабытых предков".

Напомним, недавно видеосервис Amazon Prime запустился в 200 странах, среди которых и Украина.

Cсылки по теме: