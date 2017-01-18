Кабмин упорядочил господдержку для украинских фильмов

Кабинет министров Украины упорядочил механизм предоставления государственной поддержки на создание и распространение национальных фильмов.
Об этом в среду 18 января сообщает пресс-служба Министерства культуры.
"С целью приведения государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов в соответствие с нормами закона Украины "О внесении изменения в статью 15-1 Закона Украины "О кинематографии" правительство на своем заседании 18 января внесло изменения в положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов", - отмечается в сообщении.
Принятие соответствующего постановления Кабинета Министров, разработанного Министерством культуры, предоставит возможность при оформлении государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов определять год производства и/или первого обнародования (демонстрирование) фильма.
Как сообщалось, в конце 2016 года президент Петр Порошенко провел встречу с представителями украинской киноиндустрии, во время которой были обсуждены предложения главы государства относительно усовершенствования законопроекта "О государственной поддержке кинематографии в Украине".
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