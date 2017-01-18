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NEWSru.ua // Культура // Среда, 18 января 2017 г.
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В Украине ввели государственную премию Грушевского
время публикации: 22:44
последнее обновление: 22:44
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В Украине ввели государственную премию Грушевского

Правительство приняло проект закона Украины "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины", дополнив его Государственной премией Украины имени Михаила Грушевского – за лучшие научные и научно-популярные издания по истории Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 января, сообщает Правительственный портал.

"Сегодня, в условиях российской военной и информационной агрессии Украина как никогда требует внимательной и скоординированной государственной политики национальной памяти, направленной на консолидацию общества вокруг своего исторического прошлого, воспитание настоящих украинских патриотов, способных противодействовать антиукраинской пропаганде. Поэтому особенно остро встает потребность в усилении авторитета украинских историков и отмечании государством роли исторической науки, поддержки исторических исследований и их популяризации. Введение Государственной премии Украины имени Михаила Грушевского имеет целью решение именно этих государственных задач", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

Государственная премия Украины имени Грушевского будет присуждаться в двух номинациях: за лучшее научное и лучшее научно-популярное издание. Размер денежной части премии будет определяться ежегодно президентом Украины.

Отмечается, что введение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере восстановления сохранения национальной памяти украинского народа, а также будет способствовать повышению престижа трудов по истории Украины, активизации научных исторических исследований и создание национального культурного продукта исторического характера, будет стимулировать повышение качества научных и научно-популярных изданий по истории Украины.

Михаил Грушевский - украинский историк, общественный и политический деятель, основатель украинской научной историографии. В 1917-1918 годах занимал должность председателя Центральной Рады Украинской Народной Республики. Грушевский был одним из лидеров украинского национального движения, профессором Львовского университета (1894-1914), членом Чешской академии наук, академиком ВУАН и АН СССР, членом Научного общества им. Тараса Шевченко. Главной его работой является 10-томная "История Украины-Руси", которая содержит изложение истории Украины от древнейших времен до второй половины 17 века.

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