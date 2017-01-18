Американский культуролог, автор бестселлера о депрессии, покончил с собой

Популярный культуролог и писатель Марк Фишер, написавший бестселлер о депрессии, покончил с собой.
Об этом зарубежным СМИ сообщила его жена Зоуи Фишер, передает "Четвертая власть".
Издательство Repeater Books также подтвердило в Twitter эту информацию.
Трагедия произошла 13 января.
Писателю было 48 лет.
Фишер получил известность благодаря своей депрессивной книги "Капиталистический реализм. Альтернативы нет?". Также он печатался в изданиях The Guardian и The Wire.
Кроме того, Фишер вел блог k-punk, где публиковал свои рецензии на фильмы и музыку.
Напомним, год назад Дерек Медина – автор книги о том, как сохранить брак и построить счастливую семью, застрелил свою жену и выложил фото ее трупа в Facebook. В результате экспертизы было выяснено, что выстрелы женщине нанесли сверху. То есть, пока она сидела на полу, ее муж хладнокровно расстрелял ее.
Ранее, в 2010 году, известная южнокорейская телеведущая и автор книг о гармонии, 63-летняя Чхве Юн Хи, совершила самоубийство вместе со своим 72-летним мужем. Она получила у современников прозвище "проповедница счастья" за то, что постоянно призывала своих соотечественников жить в гармонии с собой и окружающим миром и радоваться жизни. За свою жизнь Чхве Юн Хи написала более двух десятков книг о счастье, надежде и поиске баланса внутри себя.
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