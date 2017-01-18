Американский культуролог, автор бестселлера о депрессии, покончил с собой

Популярный культуролог и писатель Марк Фишер, написавший бестселлер о депрессии, покончил с собой.

Об этом зарубежным СМИ сообщила его жена Зоуи Фишер, передает "Четвертая власть".

Издательство Repeater Books также подтвердило в Twitter эту информацию.

Трагедия произошла 13 января.

Писателю было 48 лет.

Фишер получил известность благодаря своей депрессивной книги "Капиталистический реализм. Альтернативы нет?". Также он печатался в изданиях The Guardian и The Wire.

Кроме того, Фишер вел блог k-punk, где публиковал свои рецензии на фильмы и музыку.

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