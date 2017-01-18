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NEWSru.ua // Культура // Среда, 18 января 2017 г.
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Американский культуролог, автор бестселлера о депрессии, покончил с собой
время публикации: 19:20
последнее обновление: 19:20
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Популярный культуролог и писатель Марк Фишер, написавший бестселлер о депрессии, покончил с собой

Популярный культуролог и писатель Марк Фишер, написавший бестселлер о депрессии, покончил с собой.

Об этом зарубежным СМИ сообщила его жена Зоуи Фишер, передает "Четвертая власть".

Издательство Repeater Books также подтвердило в Twitter эту информацию.

Трагедия произошла 13 января.

Писателю было 48 лет.

Фишер получил известность благодаря своей депрессивной книги "Капиталистический реализм. Альтернативы нет?". Также он печатался в изданиях The Guardian и The Wire.

Кроме того, Фишер вел блог k-punk, где публиковал свои рецензии на фильмы и музыку.

Напомним, год назад Дерек Медина – автор книги о том, как сохранить брак и построить счастливую семью, застрелил свою жену и выложил фото ее трупа в Facebook. В результате экспертизы было выяснено, что выстрелы женщине нанесли сверху. То есть, пока она сидела на полу, ее муж хладнокровно расстрелял ее.

Ранее, в 2010 году, известная южнокорейская телеведущая и автор книг о гармонии, 63-летняя Чхве Юн Хи, совершила самоубийство вместе со своим 72-летним мужем. Она получила у современников прозвище "проповедница счастья" за то, что постоянно призывала своих соотечественников жить в гармонии с собой и окружающим миром и радоваться жизни. За свою жизнь Чхве Юн Хи написала более двух десятков книг о счастье, надежде и поиске баланса внутри себя.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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