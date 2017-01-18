СБУ разрешила Королёвой приехать в Украину на похороны бабушки

Служба безопасности Украины решила позволить прокремлевской певице Наталье Королевой (Порывай) приехать в Украину на похороны бабушки. Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает ТСН.
По ее словам, в таких случаях, даже если человеку запрещен въезд в страну, то спецслужба тем ни менее позволяет приехать на похороны родственников.
В то же время, несмотря на временное разрешение, Королева в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине.
Запрет на въезд был принят в ответ на обращение нардепа от Радикальной партии Оксаны Корчинской. Певице запретили въезд в Украину с 12 октября на 5 лет. Отметим, что на 14 декабря во Дворце "Украина" был запланирован концерт Королевой. Среди гостей вечера должен был быть Олег Винник, Гарик Кричевский, Тарзан и Павел Зибров.
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