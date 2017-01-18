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NEWSru.ua // Культура // Среда, 18 января 2017 г.
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Green Day представили клип с карикатурой на Трампа
время публикации: 08:22
последнее обновление: 08:22
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Американская панк-группа Green Day выпустила клип на песню "Troubled Times" и опубликовала его на YouTube.

В видеоролике появилась карикатура на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Его изобразили вампиром с зубами из членов ку-клукс-клана в униформе.

Эта песня вошла в новый альбом группы Revolution Radio, который был выпущен в октябре 2016 года.

Напомним, 19 января, за день до инаугурации президента США, в Нью-Йорке пройдет акция протеста звезд шоу-бизнеса.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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