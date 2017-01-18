Green Day представили клип с карикатурой на Трампа

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Американская панк-группа Green Day выпустила клип на песню "Troubled Times" и опубликовала его на YouTube.
В видеоролике появилась карикатура на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Его изобразили вампиром с зубами из членов ку-клукс-клана в униформе.
Эта песня вошла в новый альбом группы Revolution Radio, который был выпущен в октябре 2016 года.
Напомним, 19 января, за день до инаугурации президента США, в Нью-Йорке пройдет акция протеста звезд шоу-бизнеса.
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