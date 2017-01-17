"Блокпост Памяти": в Раде открылась выставка, посвященная Иловайской трагедии и боям за Саур-Могилу

В здании Верховной Рады открылась выставка, посвященная событиям в Иловайске и на Саур-Могиле в 2014 году.

Об этом во вторник 17 января сообщает Цензор.НЕТ.

Народным депутатам, а также посетителям украинского парламента предлагается ознакомится с фотографиями с мест сражений, разорвавшимися боевыми снарядами, амуницией, личными вещами, наградами и портретами украинских защитников и прочее.

Выставка называется "Блокпост Памяти" и является авторским мемориальным проектом волонтера, исследователя, председателя общественной организации "Международная ассоциация исследователей фортификации "Цитадель" Павла Нетесова.

Как сообщили на сайте Верховной Рады, выставка состоит из тридцати витрин, собранных из ящиков из-под боеприпасов и оборудована монитором, на котором демонстрируется видео, под каждый элемент экспозиции создан один или несколько информационных сюжетов или документальных фильмов.

Витрины заполнены артефактами и предметами, собранными на поле боя рядом с телами погибших украинских военных, в ходе миссии "Эвакуация 200" Министерства обороны Украины, которая началась 1 сентября 2014 года и продолжается до сих пор. Карманные иконки, нательные крестики, отрывки документов, шевроны и другие личные вещи представлены в экспозиции, на внутренней поверхности крышки каждой из витрин размещены фотографии мест, где эти вещи были собраны - курган Саур-Могила, Иловайск, Дебальцево.

Кроме того, на выставке представлены персональные витрины погибших в "необъявленной войне" добровольцев, бойцов вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Национальной гвардии Украины. На внутренней поверхности крышки такого ящика - фотография бойца, под стеклом - личные вещи, переданные семьями погибших.

Выставка продлится до 20 января.

Как отмечается, ранее, в ноябре 2016 года, в Днепре в Национальном историческом музее имени Яворницкого прошла выставка фотографий "Иловайск 2014". На ней было представлено около 100 работ украинских фотокорреспондентов Александра Гляделова, Максима Дондюка, Максима Левина и Маркияна Лысейко. Снимки сопровождались рассказами, которые вводили зрителя в контекст.

Добавим, что в Днепре решили создать первый в Украине музей АТО.

Напомним, в сентябре прошлого года Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне принял решение обратиться к парламенту с представлением об установлении 29 августа Днем героизма и почтения памяти погибших воинов во время АТО.

Ожесточенные бои за Саур-Могилу продолжались весь август 2014 года и завершились сдачей высоты. В декабре 2015 года над курганом, который уже находился под контролем боевиков, неизвестные вывесили флаг Украины.

29 августа 2014 года, вопреки договоренности о "зеленом коридоре" для выхода украинских военных из окружения под Иловайском, штатные подразделения ВС РФ при непосредственном указании руководства Генерального штаба РФ вплотную расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных. В результате совершения вероломного нападения тогда погибли 366 человек, 429 получили ранения, 300 попали в плен.

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