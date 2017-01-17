В Краматорске волонтёры устроили акцию #соборністьце: вдохновились концертом "Тіні сонця"

Лидер фолк-метал группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк в воскресенье, 15 января, дал бесплатный концерт в Краматорске.
Музыкант приехал по приглашению местных волонтеров – боевого капеллана Алексея Цымбалюка, его побратимов и активистов "Пласта" - после того, как отыграл для украинских военных под обстрелами в Авдеевской промзоне. Концерт состоялся в Школе искусств №1, с организацией зала помог Краматорский отдел культуры, сообщает корреспондент NEWSru.ua.
Послушать Василюка приехали жители соседних Славянска и Константиновки, а также добровольцы роты "Січ" вместе со своим командиром Максимом Волынским (позывной Лютый).
Встреча прошла в необычайно теплой атмосфере: зрители горячо приветствовали артиста, а тот практически без остановки пел более 2-х часов козацкие и народные песни, хиты своей группы, а также песни на беларусском и хорватском языках.
Василюк много общался с залом, рассказал о своем видении истории Украины начала ХХ века, и один из организаторов концерта, волонтер Максим Потапчук предложил певцу провести целый тур уроков истории по школам прифронтовой зоны. Василюк согласился, первый урок уже состоялся 16 января в одной из краматорских школ.
После концерта организаторы устроили небольшую афтер-пати, на которой волонтеры решили устроить флеш-моб, приуроченный ко Дню соборности Украины: его суть состоит в том, чтобы каждый рассказал, что для него означает соборность. Среди предложенных вариантов – соборность это история, единство, поддержка, воля, победа, свобода. Волонтеры приглашают украинцев с активной жизненной позицией присоединиться к их акции.
А в День соборности, 22 января, группа "Тінь Сонця" даст концерт в Киеве в культурном пространстве "Остання барикада".
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