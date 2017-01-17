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NEWSru.ua // Культура // Вторник, 17 января 2017 г.
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Музеи оккупированного Крыма обжалуют решение по скифскому золоту
время публикации: 13:26
последнее обновление: 13:26
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Крымские музеи начали процесс обжалования решения окружного суда Амстердама по возвращению коллекции скифского золота Украине

Крымские музеи начали процесс обжалования решения окружного суда Амстердама по возвращению коллекции скифского золота Украине. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на своей странице в Facebook.

"Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать апелляцию. Процедурно у них (музеев) есть несколько недель, чтобы "высказать" все свои "фе" относительно решения первого суда. Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона", - написала Джеппар.

Напомним, 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на момент аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее Алларда Пирсона.

Судьи решили, что золото останется в музее Пирсона еще в течение трех месяцев – времени, отведенного на апелляцию. Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

В феврале 2014 года коллекция так называемого " скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в амстердамском музее Алларда Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

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