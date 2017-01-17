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NEWSru.ua // Культура // Вторник, 17 января 2017 г.
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"Гайдамаки" и Тоня Матвиенко выпустили совместный клип
время публикации: 07:59
последнее обновление: 07:59
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Украинская певица Тоня Матвиенко и группа "Гайдамаки" презентовали клип на дуэтную песню. Композиция, слова к которой написал лидер группы Александр Ярмола, а музыку создавали все "Гайдамаки", получила название "Дощ", пишет ГолосUA.

В видео Тоня и Александр, как Инь и Янь: она - в черном платье, он - в белом костюме. Своими образами они символизируют равновесие и взаимодействие мужской и женской энергии. В клипе двух героев объединил "Дощ".

"Эта песня о дожде, как останавливается время и встречаются две одиноких судьбы, - рассказывает Тоня Матвиенко. - Сначала мне казалось, что наши с Сашей голоса не совместимы, но как получилось в песне вокал звучит оригинально и "берет за душу".

Александр Ярмола сознался, что когда они с "Гайдамаками" решили делать дуэт, то все участники сразу подумали о Тоне Матвиенко.

"Эта песня очень чувственная и не совсем похожа на все то, что мы делали раньше, - делится Ярмола. - Без Тони мы бы не смогли передать все те чувства и эмоции, которые есть в этой композиции. Как по мне, вышло круто!"

Ранее "Вопли Видоплясова" сняли дилогию клипов.

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