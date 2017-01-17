Национальный отбор на Евровидение-2017: в полуфинал прошли С.К.А.Й., Vivienne Mort и O. Torvald

Стало известно, кто прошел в полуфинал в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2017.

Как говорится в сообщении на странице Eurovision Club Ukraine в Facebook, было отобрано 24 исполнителя и коллектива.

За право представить Украину на поборятся Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, Aghiazma, Сальто Назад, Green Grey, Rozhden, Vivienne Mort, Пающие трусы, Анастасия Прудиус, Tayanna, Detach, O. Torvald, Illaria, Kadnay, Рома Веремейчик и группа Lumiere, MamaRika, Laliko, Melovin, Letay, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea, Kuznetsov.

Полуфиналистов выбирали организаторы нацотбора вместе с музыкальным продюсером Константином Меладзе.

"Евровидение" пройдет в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфинал конкурса запланирован на 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Участие в международном песенном конкурсе, который будет принимать Украина, подтвердили 43 страны. По предварительным прогнозам, во время проведения конкурса украинскую столицу посетит около 20 тыс. человек.

Cсылки по теме: