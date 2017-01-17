Госкино отменило регистрацию 18 лент с российским актером Цапником

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом во вторник 17 января сообщает пресс-служба Госкино.

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие названия фильмов и телесериалов:

1) х/ф "Привет, дуралеи!" (реж. Рязанов Е.) 1996 г.;

2) х/ф "Тихие омуты" (реж. Рязанов Е.) 2000 г.;

3) х/ф "Ни шагу назад" (реж. Воробьев В., Звездаков Е.) 2007 г.;

4) х/ф "Сорокапятка" (реж. Афонин В.) 2008 г.;

5) х/ф "Роман выходного дня" (реж. Жилко В.) 2009 г.;

6) х/ф "Услышь мое сердце" (реж. Фархшатова Ф.) 2009 г.;

7) х/ф "Зимнее танго" (реж. Янощук В.) 2011 г.;

8) х/ф "Ошибки любви" (реж. Снежная М.) 2012 г.;

9) х/ф "30 свиданий" (реж. Капитан Т.) 2015 г.;

10) т/с "Две судьбы" (реж. Краснопольский В., Усков В.) 2002 г.;

11) т/с "Под ливнем пуль" (реж. Воробьев В.) 2006 г.;

12) т/с "Формула стихии" (реж. Кузьменко Ю.) 2006 г.;

13) т/с "Колдовская любовь" (1-62 сер., реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008 г.;

14) т/с "Веское основание для убийства" (реж. Горобец Н.) 2009 г.;

15) т/с "Идеальный брак" (реж. Анашкин Е.) 2012 г.;

16) т/с "Братство десанта" (реж. Назикан А., Татарский В.) 2012 г.;

17) т/с "Королева бандитов" (реж. Девьятилов В.) 2013 г.;

18) т/с "Вечный отпуск" (реж. Власова В.) 2016 г.

Напомним, российскому актеру Яну Цапнику с 29 декабря 2016 года запретили въезд на территорию Украины в течение 5 лет. Он сыграл роль боевика "ДНР" в фильме "Военный корреспондент", показанном в России.

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