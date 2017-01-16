Украино-немецкий фильм о Донбассе покажут на Берлинале

В рамках секции "Generation 14plus" 67-го Берлинского международного кинофестиваля состоится премьера фильма режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит "Школа №3".
Полнометражная документальная лента снята в копродукции Украины и Германии, передает Cultprostir.
В прошлом году в программе "Generation 14plus" была представлена украинская короткометражная картина Наримана Алиева "Sensiz" ("Без тебя").
Показ на Берлинале "Школы №3" состоится 15 февраля 2017 года. Герои фильма - 13 подростков из отстроенной после военных действий школы №3 из Николаевки, что на Донбассе: они рассказывают о своих страхах и мечтах.
Фильм "Школа №3" является киноверсией спектакля "Николаевка", созданной "Театром переселенца". Режиссерами спектакля "Николаевка" были Наталья Ворожбит и Георг Жено.
Напомним также, что в прошлом году на Берлинском кинофестивале Украина была представлена еще одним документальным фильмом – "Мариуполис" (Франция, Литва, Украина).
|
Cсылки по теме:
В Киеве прошла презентация саги крымскотатарского режиссера Алиева "Крымские истории"
// NEWSru.ua // Культура // 2 марта 2016 г.
Украинский кинопроект получил награду на Берлинале
// NEWSru.ua // Культура // 16 февраля 2016 г.
Кинофестиваль в Берлине открылся новым фильмом братьев Коэнов
// NEWSru.ua // Культура // 12 февраля 2016 г.
Документальный фильм о Мариуполе покажут на Берлинале
// NEWSru.ua // Культура // 15 января 2016 г.
Украинский кинооператор Сергей Михальчук получил "Серебряного медведя" в Берлине
// NEWSru.ua // Культура // 15 февраля 2015 г.