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NEWSru.ua // Культура // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Украино-немецкий фильм о Донбассе покажут на Берлинале
время публикации: 20:58
последнее обновление: 20:58
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В рамках секции "Generation 14plus" 67-го Берлинского международного кинофестиваля состоится премьера фильма режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит "Школа №3"

В рамках секции "Generation 14plus" 67-го Берлинского международного кинофестиваля состоится премьера фильма режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит "Школа №3".

Полнометражная документальная лента снята в копродукции Украины и Германии, передает Cultprostir.

В прошлом году в программе "Generation 14plus" была представлена украинская короткометражная картина Наримана Алиева "Sensiz" ("Без тебя").

Показ на Берлинале "Школы №3" состоится 15 февраля 2017 года. Герои фильма - 13 подростков из отстроенной после военных действий школы №3 из Николаевки, что на Донбассе: они рассказывают о своих страхах и мечтах.

Фильм "Школа №3" является киноверсией спектакля "Николаевка", созданной "Театром переселенца". Режиссерами спектакля "Николаевка" были Наталья Ворожбит и Георг Жено.

Напомним также, что в прошлом году на Берлинском кинофестивале Украина была представлена еще одним документальным фильмом – "Мариуполис" (Франция, Литва, Украина).

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Понедельник, 16 января 2017 г.  

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