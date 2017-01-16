Во Франции впервые прошла "Ночь чтения"

250 тысяч французов приняли участие в новой акции "Ночь чтения", которую придумало министерство культуры Франции. В субботу, 14 января, допоздна по всей стране были открыты тысячи библиотек и книжных магазинов, где прошел первый общенациональный праздник литературы, книги и чтения, сообщает Укринформ со ссылкой на Международное французское радио.

В министерстве культуры Франции на следующий день после "Ночи чтения" (Nuit de la lecture) объявили о большом успехе новой культурной акции, которая дополнила целый ряд известных мероприятий, таких как "Ночь музеев", "Ночь поэзии" и "Белая ночь" (la Nuit blanche — акция, посвященная современному искусству).

В новом празднике книги по всей Франции приняло участие 250 тысяч человек. В акции участвовало 16 тысяч библиотек и 3500 книжных магазинов.

Кроме того, состоялись несколько тысяч литературных и литературно-музыкальных мероприятий - как традиционных, так и оригинальных. Привычные встречи с писателями и литературные постановки были дополнены неформальными акциями. Во многих библиотеках прошли "пижамные вечеринки", во время которых литературные тексты можно было послушать, удобно расположившись на мягких диванах и перинах. Кое-где были организованы специальные семейные чтения детской литературы.

В Гренобле актеры устроили "Ночь запрещенного чтения" шедевров эротической литературы.

В одной из библиотек на юге страны прошел вечер поэтической песни, посвященный Бобу Дилану и Леонарду Коэну.

В парижской больнице Сен-Луи провели "Ночь чтения" для пациентов.

К акции присоединились культурные институты за пределами Франции. Праздник французской книги прошел Китае, Чили, Ирландии, Румынии, Германии и Испании.

День открытых дверей в Париже устроила Национальная библиотека Франции. Причем, попасть парижане смогли не только в новое здание на набережной Франсуа Миттерана, но и в историческое здание Ришелье. В нем после первого этапа реставрации открылась часть знаменитых залов. В знаменитом здании субботним вечером побывало 7 тысяч человек, сообщили в министерстве культуры.

Напомним, летом прошлого года во Львове прошел фестиваль "Ночь во Львове", который собрал тысячи посетителей.

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