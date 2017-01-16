Появился трейлер украинского ужастика "Лысая гора"

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В Сети набирает популярность трейлер нового украинского фильма ужасов под названием "Лысая гора". Производством ленты занималась студия Sane Brain Productions. К слову, лента была снята на основе реальных событий.
По сюжету, случайное знакомство приводит Майю и Марка на знаменитую "Лысую Гору". Место, которое всегда было объектом различных слухов, не оставляет сомнений, что там происходит нечто ужасное...
Одно неприятное событие заставляет Майю прятаться от едва знакомого парня. Заблудившись, она понимает, что не зря всегда боялась подняться на загадочную гору. Ведь несколько лет назад, именно здесь, при неизвестных обстоятельствах исчезла ее мать.
Ранее в Сети появился зрелищный трейлер первого украинского фэнтези. Вскоре на широкие экраны выйдет лента "Сторожевая Застава".
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