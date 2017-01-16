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NEWSru.ua // Культура // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Гройсман поручил содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии"
время публикации: 13:06
последнее обновление: 13:11
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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии"

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии".

Согласно обнародованному в понедельник сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, Гройсман поддержал предложения общественности относительно развития украиноязычного раздела "Википедии" и поручил органам власти принять в 2017 году меры по их реализации.

Среди предложенных общественностью мероприятий - внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов школ для использования украиноязычного раздела "Википедии"; возможность подготовки студентами материалов для "Википедии"; содействие проведению украинской части международного конкурса "Вики любит памятники"; содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе "Википедии".

Отметим, украиноязычный раздел "Википедии" насчитывает 650 тыс. статей и занимает 16-е место среди всех разделов по их количеству.

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