Гройсман поручил содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии"

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии".
Согласно обнародованному в понедельник сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, Гройсман поддержал предложения общественности относительно развития украиноязычного раздела "Википедии" и поручил органам власти принять в 2017 году меры по их реализации.
Среди предложенных общественностью мероприятий - внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов школ для использования украиноязычного раздела "Википедии"; возможность подготовки студентами материалов для "Википедии"; содействие проведению украинской части международного конкурса "Вики любит памятники"; содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе "Википедии".
Отметим, украиноязычный раздел "Википедии" насчитывает 650 тыс. статей и занимает 16-е место среди всех разделов по их количеству.
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