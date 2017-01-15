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NEWSru.ua // Культура // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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В Черновцах прошел карнавал "Маланка-фест"
время публикации: 19:28
последнее обновление: 19:46
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В Черновцах прошел карнавал "Маланка-фест"
На площади Филармонии в Черновцах начался VI фольклорно-этнографический фестиваль Маланок - зрелищное праздничное представление, которое презентует колоритную традицию празднования Маланки и переберии Буковины
"Фестиваль проходит в два этапа. В это время идет первый этап - карнавальное шествие тремя кругами по городу"
Гости фестиваля, горожане имеют возможность сегодня увидеть фейерическое представление, к которому буковинцы готовились уже давно

На площади Филармонии в Черновцах начался VI фольклорно-этнографический фестиваль Маланок - зрелищное праздничное представление, которое презентует колоритную традицию празднования Маланки и переберии Буковины.

В этом году в фестивале принимают участие 46 коллективов, среди которых есть участники из других регионов и из-за рубежа, сообщает "Укринформ".

"Фестиваль проходит в два этапа. В это время идет первый этап - карнавальное шествие тремя кругами по городу. После этого начнется традиционный конкурс – выступления коллективов маланкарей на сцене площади Филармонии. Вечером, после онлайн-голосования, которое пройдет на сайте фестиваля и в котором будут участвовать все небезразличные горожане и гости города (это проводится впервые) состоится награждение победителей", - рассказала учредитель и организатор фестиваля Оксана Лелюк.

Гости фестиваля, горожане имеют возможность сегодня увидеть фейерическое представление, к которому буковинцы готовились уже давно. Например, только из села Горбово Герцаевского района в Черновцы на "Маланку-фест" прибыло свыше 220 участников. "Изюминкой" горбовской переберии стал в этот раз огромный Петух - символ 2017 года. Также среди персонажей - Деды Морозы на огромных оленях, медведе. А делегацию маланкарей из пригородного села Чагор возглавляет 9-метровый Сфинкс.

Отдельные районы Буковины, например, Кицманский, Заставновский и Глыбокский представлены сразу несколькими коллективами. Из Полянского района, что на Черкасщине, приехали два коллектива: девичий и мужской. Также в фестивале участвуют маланкари из Румынии и Молдовы.

Фестиваль Маланок в 2017 году, как и в прошлом году, имеет благотворительную цель. На площадях города размещены ящики для пожертвований. Волонтеры собирают средства на лекарства для участников АТО.

Голосование за лучших среди лучших началось сегодня в 11 часов на официальном сайте фестиваля и завершится в 19.00.

Проголосовать можно только один раз и не более чем за три коллектива. Результаты будут сообщены 15 января после завершения выступлений всех коллективов со сцены на площади Филармонии.

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