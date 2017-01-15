Литовские волонтёры на телеконцерте собрали в поддержку Украины 120 тысяч евро

На телеконцерте, прошедшем 13 января на Литовском ТВ, волонтеры собрали в поддержку Украины 120 тысяч евро.

Об этом написал в своем Фейсбуке шведско-литовский волонтер, журналист, аналитик Йонас Охман.

"BLUE/YELLOW (волонтерская организация, организованная Охманом и другими волонтерами в Вильнюсе, собирает в Литве и Европе помощь для Украины, - ред.) с гордостью объявляет… что на благотворительном концерте, проходившем на Литовском национальном телевидении 13 января (годовщина неудачной советской попытки свергнуть правительство Литвы в 1991 году) организации удалось собрать около 120 000 евро, чтобы поддержать Украину", - пишет Охман.

По его словам, средства будут использованы как для поддержки Вооруженных сил Украины в их героической борьбе против российской агрессии, так и для поддержки гражданского населения Донбасса, страдающего от ужасных последствий войны.

"Благотворительная работа - под названием "Вместе - до победы" - ясно показала волю и способность, единство и решимость Литвы, ее власти и гражданского общества, поддерживать Украину. BLUE/YELLOW сердечно благодарит всех своих спонсоров и сторонников в Литве и других странах. На следующей неделе мы будем инициировать соответствующие усилия по реализации поддержки, как военного, так и гуманитарного характера. Мы, литовские добровольцы, не оставим Украину в ее борьбе, не стесняйтесь присоединиться к нам в наших усилиях по поддержке", - призывает Охман.

По словам волонтера, патроном прошедшего мероприятия является экс-президент Литвы Валдас Адамкус (1998-2003, 2004-2009.). Мероприятие прошло при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, Литовской армии и Министерства внутренних дел Литвы.

Отметим, 13 января, в Вильнюсе, во дворе здания национального телевидения и радиовещания открыт обелиск в память о погибших 26 лет назад, когда центральная советская власть в Москве попыталась военным путем задушить объявленную Литвой независимость.

Ранее нигериец Дэниэл Христиан записал песню в поддержку Украины и снял видеоклип к ней. Дэниел учился в Луганском университете еще до захвата вуза пророссийскими боевиками. Певец называет то время лучшим периодом своей жизни.

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