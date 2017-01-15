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NEWSru.ua // Культура // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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Последняя серия "Шерлока" с российским переводом появилась в интернете до выхода в телеэфир
время публикации: 18:43
последнее обновление: 18:43
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Последняя серия "Шерлока" с российским переводом появилась в интернете до выхода в телеэфир

Последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете до выхода в телеэфир.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

"На официальной странице сериала в Twitter появилось сообщение, что эпизод с российским переводом под названием "Последняя проблема" нелегально выложили в сеть. Авторы "Шерлока" призвали зрителей не загружать и не распространять нелегальную версию последней серии", - отмечается в сообщении.

В четверг, 12 января, в Лондоне для журналистов и критиков устроили предварительный просмотр "Последней проблемы".

В Британии каждую серию этого сезона смотрят почти 11 миллионов зрителей.

Как заявил сценарист и продюсер Стивен Моффат, он не исключает появления нового, пятого сезона "Шерлока".

Почитатели фильма в Британии смогут увидеть последнюю серию четвертого сезона на экранах более 300 кинотеатров, а также в вечернем эфире телеканала BBC One в воскресенье, 15 января.

Напомним, новый трейлер к четвертому сезону "Шерлока" был опубликован в декабре на официальном канале сериала в Youtube. В ролике можно увидеть подробности о новом злодее Кулвертоне Смите, которого играет Тоби Джонс, а также новые головоломки.

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