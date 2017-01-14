Украина запретила к показу 80% российских фильмов в 2016 году

Государственное агентство по вопросам кино озвучило статистику за 2016 год, сколько российских фильмов было разрешено, а сколько запрещено к показу в Украине. Об этом пишут "Украинские новости".
Так, экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации запретила в Украине показ 38 российских фильмов и сериалов, а разрешила прокат в кинотеатрах только 7 российских фильмов.
В частности, запрещены следующие фильмы и сериалы: "Последний секрет мастера", "Лютый", "Под прикрытием", "Ладога", "Путь к сердцу мужчины", "Игра", "Ночные стражи", "Самозванка", "Не жалею, не зову, не плачу", "Найденная 3", "Дело было на Кубани", "Когда расцветет багульник", "Непутевая невестка", "Личное дело", "Пряники с картошки", "Рыжие", Побег 2", "Неожиданная радость", "Бесполезная жертва", "Любовь Кати", "Любовь без лишних слов", "Последний коп", "Лица, которых охраняют", "Гнездо ласточки", "Охотник. Мытищинский маньяк", "Третий лишний", "Просто жизнь", "Подарок судьбы", "Красавица и чудовище", "Вышел ежик из тумана", "Побег", "Убийство во время дачного сезона", "Презумпция вины", "45 секунд", "Бомба", "Охотник. Человек из прошлого", "Охотник. Убийство депутата" и "Когда не хватает любви".
Для сравнения, в 2014 году было запрещено 166 российских фильмов и сериалов, а в 2015 году - 82.
Также в 2016 году выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины 7 российским фильмам.
В частности, разрешен прокат фильмов "30 свиданий", "Статус: Свободен", "День выборов 2", "Хардкор", "Дигеры", "Дуэлянт" и "Коллектор".
Напомним, недавно Нацсовет отключил телеканал "Телеклуб" в Украине из-за "Мента в законе" и "Надежды".
Также был закрыт российский оппозиционный телеканал "Дождь", который уже предложил украинцам подписаться на его эфир в интернете за 1257 гривен.
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